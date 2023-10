Barrio 72 viviendas: obreros paran en reclamos de sueldos atrasados

En la mañana de hoy se conoció que trabajadores del futuro barrio ubicado sobre calles Nicaragüa y Almada realizan un cese de actividades en el lugar debido a atrasos en los pagos. «En mi caso quiero que me manden el telegrama y me hagan la liquidación como corresponde. Decían que querían echar y borrar los meses acumulados», señaló Matías a la 91.5. Más adelante, el operario dijo que «a todos nos debían plata. A 25 trabajadores les pagaron porque hicieron un depósito pero a los que sacaron no les pagaron un peso».

