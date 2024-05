Ajedrez: se disputa una nueva fecha del Gran Prix en Juventud Deportiva

(foto archivo) La Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, organiza la tercera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires que se llevará a cabo este domingo, a partir de las 10 horas, en las instalaciones del Club Juventud Deportiva con la fiscalización del árbitro nacional Ramiro Troilo. Las categorías previstas son Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y libres, disputándose 7 rondas por el Sistema Suizo, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos por movida y se aguarda el arribo de alrededor de 180 ajedrecistas que representarán a Junín, 25 de Mayo, Saladillo, Pehuajó, 9 de Julio, Bragado, Bolívar, La Madrid, Olavarría, Azul, Monte, Brandsen, Ranchos, General Belgrano y Castelli, además de los dueños de casa.

