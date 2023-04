Alberto Fernández anunció que no irá por la reelección

Alberto Fernández anunció este viernes 21 de abril de 2023 que no irá por la reelección y se bajó de esta manera de la chande de sumar un segundo mandato como Presidente. El Presidente de la Nación hizo este anuncio mediante un mensaje grabado a través de la red social Twitter y enseguida se viralizó. «Mi decisión» fue el título que eligió Alberto Fernández para anunciar que no será candidato a Presidente nuevamente. «El contexto económico me obliga me obliga a dedicar todos mis esfuerzo a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina», fue la frase que utilizó para justificar bajarse de la reelección, cerca de los 4 minutos de un video que dura más de 7. «No tengo en el Frente de Todos un solo adversario, mis adversarios son aquellos que debemos enfrentar en las elecciones», dijo Alberto Fernández, enviando también un mensaje a Cristina Fernández: «demosle la lapicera a cada uno nuestros militantes». Fuente: Minuto Uno

