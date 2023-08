Alejandra Foronda de Udocba: “Si Silvina tuvo que llegar a la prensa es porque no fue escuchada

La titular del gremio docente a nivel local estuvo este viernes en “El Periodístico” con Ernesto Varela hablando sobre el resonante caso de la Prof. Silvina Fernández, apartada de la EES2.

“En lo referente a Silvina mi postura es que no se ha tratado el tema desde la escuela y la supervisión de manera clara y justa. Si Silvina tuvo que recurrir al cuarto poder que es la prensa es porque no fue escuchada. En la escuela exigen mecanismos o modelos de intervención que se pueden utilizar para no llegar a una instancia pre-sumarial. La escuela tiene que tratar de conciliar si hubo conflicto, entrevistar al docente, aplicar la guía de intervención de conflictos. Acá se tomó en cuenta lo que dijeron los alumnos y listo…” afirmaba en el comienzo de la entrevista.

“¿Qué saben las autoridades como vive Silvina fuera de la escuela…? Las calificaciones docentes se realizan hasta los primeros días de noviembre, si los hechos sucedieron luego del 1 de noviembre, ¿Por qué le vas a bajar la nota? Decía Foronda. “Si es por hechos sucedidos luego no estás siendo cronológicamente correcto. Hay que probar las cosas, no porque el alumno haya dicho cosas. Acá todo fue muy rapidito. Hay desproporcionalidad en la forma que se tratan estas cosas en Las Flores. Si tenemos que procurar la inclusión de los alumnos, hay que garantizar la continuidad de los docentes y que no quieran renunciar. Hay que implementar los medios para que los conflictos desaparezcan. Si Silvina tuvo que llegar a la prensa es que no fue escuchada” dijo.

“Destaco la presencia de Tribuna Docente, todos tenemos el objetivo de ayudar a la compañera. Ejercer la docencia es muy difícil y la hacen difícil, las metas han cambiado, la imagen creada de la escuela ha sido distorsionada, no es que los docentes no estén preparados. Tenés gente que dice que trabajan 4 horas por día con 3 meses de vacaciones, que están nerviosos, que maltratan. La imagen no es esa, como docente se trata de poner lo mejor para que los alumnos aprendan y de repente te encontrás con todos los perjuicios que terminan impactando y no suman, cuando un docente exige porque quiere que los resultados sean óptimos, que mejor satisfacción de encontrarse con alumnos profesionales o que están trabajando con un oficio, pero si tenés un superior que presiona o padres que agreden no se imaginan la cantidad docentes que se acercan y me dicen no doy más, me quiero ir del sistema, tengo un afiliado que optó por irse, dijo esto no es para mí, docentes que se enferman, que están bajo tratamiento psiquiátrico…hay una desvinculación entre lo que es familia y escuela. La familia y la escuela tienen que trabajar en forma conjunta para que estudiante pueda tener el mejor resultado…tenemos padres que van a jefatura a quejarse, no digo que nos los atiendan…que los padres respeten la vía jerárquica, que hablen con el docente, directivo, equipo de orientación y si no hay respuesta, ir a la rama distrital, esto genera conflictos, roces, miedos. Es un campo minado…” reafirmó.

“Otras cosas que pasan en el sistema y hace que el clima no sea el más saludable para nosotras…en este sistema educativo todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Si cualquiera va y hace una denuncia sos sospechoso hasta que se demuestre que no sos culpable y estás expuesto a una sanción pre sumarial…Hay un cambio de paradigma en la sociedad con cosa que ha evolucionado y otras no. Hay niños que mandan en la casa, que toman decisiones porque gira en el capricho hacia el niño, y los padres acceden, pero eso en la escuela no puede pasar. Ese pensamiento se traslada a la escuela y no es así. El chico tiene que entender que en la escuela hay límites. Si el niño no los tiene en la casa puede pensar que en la escuela tampoco. Hay una visión distorsionada de lo que es la inclusión pero permitir que el alumno haga lo que quiera no es parte de eso. Estamos tratando de balancear para lograr ambas cosas, si uno quiere ser exigente y que tu alumno logre la excelencia lo ven como que uno quiere actuar en detrimento de la cuestión educativa. Hay que tratar de volver a ensalzar la exigentica, hoy la sociedad es competitiva y exigente. Desde lo profesional sino lo laboral, lo que es un oficio. La escuela nos tiene que dar las herramientas suficientes desde lo cognitivo, la capacitación para ser seres eficientes en la sociedad…” aseveraba en el final.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

