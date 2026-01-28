28 de enero de 2026

Alerta Estafas: Cooperativa de Electricidad advierte a sus asociados

3 horas atrás Fm Alpha
Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores informamos que NO realizamos llamadas desde números con característica ajena a la ciudad (como 011, entre otros).
📢 Si recibís un llamado sospechoso solicitando datos personales, información bancaria o códigos de verificación, como así también informando cortes de energía, no brindes información y cortá la comunicación.
👉 Ante cualquier duda, comunicate con la cooperativa a nuestros números de atención:
📞 Administración: 2244 442066 / 2244-407101 (Solo Whatsapp)
📢 Denunciá cualquier intento de estafa ante las autoridades de seguridad.
📞 Policía Comunal: 911
🔹 Estemos atentos. Cuidémonos entre todos.

