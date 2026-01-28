Ferro arrancó la pretemporada

El tricampeón del fútbol florense ya entrena desde el lunes en su estadio como así también en el Gimnasio «Onda Gym» del preparador físico Luciano Ponce. El flamante D.T Juan Cruz Candina, ya cuenta entre sus jugadores con el regreso al club del central Facundo Díaz, otro de los jugadores de jerarquía del ascenso de Comandante Nicanor Otamendi. El nuevo “dos” de los ferroviarios ya entrenó a la par de sus compañeros.

(Por Flavio Iacomini)

En la búsqueda de una muy buena base física para encarar un año de alta competitividad, la primera división de Ferrocarril Roca comenzó con su tarea 2026.

Bajo las ordenes de su Director Técnico Juan Cruz Candina, acompañado por el profesor Luciano Ponce y por el resto de sus colaboradores, los futbolistas del último campeón de la Liga de Fútbol Oficial de Las Flores, el lunes 26 de Enero inició un nuevo proceso que seguro en la primera etapa del año los encontrará jugando el Torneo Apertura y el campeonato Pre Federal de la Federación Pampeana Bonaerense, para después poder jugar también el Clausura Oficial de esta temporada.

Entre las nuevas caras que ya se han sumado a los entrenamientos, se observó la figura del marcador centro Facundo Díaz, quien estuvo durante varias temporadas fuera del club al jugar primero en la Liga de Pehuajó y después en la Liga Azuleña de Futbol.

Otro de los sobrevivientes del ascenso de Otamendi, al que se lo pudo ver en la práctica del lunes, fue el mediocampista Emmanuel Tus. El “Tero”, otro nombre de peso, ya habría acordado también con la dirigencia su regreso al ferroviario tras haber estado jugando el año pasado para un equipo de Henderson de la Liga Pehuajense de fútbol.

El lunes pasado, el grupo de trabajo no sólo estuvo en el césped del estadio de Avellaneda y Vidal. Antes, 23 jugadores fueron al gimnasio «Onda Gym» de la calle Las Heras y allí realizaron todo tipo de tareas de fuerza para generar mayor masa muscular con el objetivo de poder afrontar un año donde se presume que Ferrocarril Roca disputará más de 35 partidos en el año. Todo el trabajo estuvo hecho bajo la supervisión del preparador físico “Lucho” Ponce

El club de calle Pellegrini, desde el 2014 hasta el presente, ya lleva un palmarés de haber jugado 136 partidos en los torneos nacionales de ascenso y un encuentro ante Everton de La Plata por Copa Argentina allá por el 2015.

Nuevamente este año, la entidad que preside Diego Aranda, habría resuelto jugar nuevamente en uno de los campeonatos de ascenso del fútbol argentino. En su última presentación en un torneo de estas características, en el otoño del 2024, los ferroviarios se cruzaron ante Nápoli Argentino de Berazategui, equipo con el que empató dos veces pero que por ventaja deportiva fue el equipo de Ranelagh el que pasó a la siguiente fase del torneo.

Ferro, campeón del Clausura 2024, Apertura y Clausura 2025 del futbol oficial florense, temprano volvió a echar mano al trabajo para tratar de seguir en la senda del éxito que en esta actualidad sigue acompañando su andar futbolístico.

