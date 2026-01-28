Policiales: Sub-DDI recuperó una bicicleta sustraída

En horas de la tarde de ayer personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores procedió en la intercepción de calle Wilde y Pueblos Originarios a la demora de un menor de edad quien circulaba en un biciclo que había sido sustraído días atrás. Por dicho ilícito en virtud de tomar conocimiento el personal policial por redes sociales de la sustracción del rodado se habían iniciado actuaciones de Oficio por “Hurto”. De forma inmediata se llevaron a cabo tareas investigativas y visualización de cámaras de seguridad municipales y privadas pudiéndose determinar la zona en la que podía movilizarse el autor del hecho por lo que una vez identificado el menor se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción de Menores Nro. 17 de Azul. Para con el menor se labraron actuaciones de rigor en sede de la Sub DDI para luego y por disposición de la Fiscalía interviniente ser entregado a un mayor adulto responsable. La bicicleta sustraída fue secuestrada quedando a resguardo en sede policial para su posterior entrega a su dueña.

