Gelené no acusó el golpe periodístico de un medio platense: «Tampoco me puedo distraer de mis responsabilidades cuando hay cuestiones que son malintencionadas»

Hace 4 días fue publicada una nota en el portal Realpolitik de la ciudad de La Plata, donde su título ataca al intendente en uso de licencia Alberto Gelené expresando que el mismo hizo desaparecer 12.000.000 de pesos de una obra escolar. Detrás del sugestivo título, -ver nota aparte – en su interna redacción, también remarca el informe del Honorable Tribunal de Cuentas, donde periodísticamente expresa; “La gestión de Gelené está atravesada por incumplimientos legales, desórdenes contables, desequilibrio financiero, excesos presupuestarios millonarios y decisiones políticas cuya responsabilidad quedó explícitamente señalada y, en varios casos, solo postergada…” Por otro lado, el plato mas fuerte de dicha nota se observa en otro de los párrafos “Uno de los puntos más delicados del fallo se centra en los excesos presupuestarios. Durante 2024, la municipalidad de Las Flores incurrió en extralimitaciones por más de 970 millones de pesos. Aun descontadas economías presupuestarias, los excesos sin posibilidad de compensación ascendieron a más de 760 millones…”

https://realpolitik.com.ar/nota/70560/funcionario-de-axel-kicillof-desaparecio-12-millones-destinados-a-la-construccion-de-un-establecimiento-educativo/

Si bien Gelené respondió la base de lo consultado por el periodista Ernesto Varela sobre ek título, el intendente en uso de licencia expresó que llegaba al estudio para hablar de cosas positivas, recomendando hablar con la contadora María José Guerendiain y el director legal Dr. Javier Di Giano para brindar mas detalles en lo concerniente a la nota publicada por Realpolitik. Luego del saludo, rompiendo el hielo, Gelené decía:

“Casualmente fui al Pje. Plaza Montero acompañado por un productor de la zona. Ahí estuvo muy complicado todo el camino. Fuimos a verificar lo que se está levantando -sectores que eran inaccesibles-. Hoy la realidad es distinta por la sequía reinante parece que hoy está todo seco pero pasó mucha agua por ahí haciendo intransitable los caminos…Se hizo ahí una obra hidráulica que se generó entre la ruta 3 y la estación Plaza Montero, un volumen de suelo muy importante que se va a utilizar para altear el camino y poder transitar bien hacia la zona del Canal 11 y darle continuidad como así también en otros lugares en donde se está trabajando como en la Zona de La Andorra, El Tero, El Bagual, Vilela y Los Carrizales camino del Tropezón…todas aprovechando este tiempo con maquinaria que hemos reparado más la maquinaria nueva…”Comentaba al inicio.

Remarcando, que: “A pesar de haber dejado el mando en muy buenas manos como son las de Fabián (Blanstein) hay muchas cosas en las que seguiré colaborando porque hay todo un trabajo de planificación, ingeniería y conocimiento del territorio que uno no puede cortar porque sí. Desde el lugar que esté lo haré.

Sobre la emisión del día 24/1 en Realpolitik; dijo:

“Es muy risueño porque es una nota malintencionada. El Tribunal de Cuenta nos audita los ejercicios. En este caso en particular es una obra que está terminada que es la Escuela 13 y que en un momento dado de la contratación de la obra a la empresa que resultó adjudicataria, no tenían coeficiente de actualización y cuando ocurre toda la inflación del 2023, quedó la ecuación económica de la obra afectadísima y se llegó a una recesión con la empresa donde tiene que devolver una parte correspondiente de lo que no había hecho por el anticipo que tenía la obra… Eso se hace de acuerdo a un convenio con la Dirección General de Escuelas y con la aprobación de Infraestructura que se lleva adelante desde las áreas legales, técnicas y contables del municipio…La empresa tiene que devolver una parte del anticipo y lo hace depositando los avales o valores en Tesorería municipal. Esto lo puede explicar bien la Cdra. María José Guerendiain y el director legal Dr. Javier Di Giano que tienen bien claro todo el proceso administrativo contable de esa situación que se cumplió como corresponde. Es decir, no desapareció nada…está correlativo en la devolución de los fondos que tiene que hacer la empresa. No sé si están con cheques o lo que fuere que están, y que por ahí puede llegar a faltar alguno porque eso se combina en la forma de devolución en el convenio de pago …tengo que averiguar bien en el área contable y legal qué es lo que estaría faltando, pero eso estaría dentro de un contexto que es el informe de cierre o de corte del Tribunal de Cuentas de todo el año 2024 en el cual se ve todo el desenvolvimiento del municipio. Es extractado de ahí. Todavía no lo pude analizar profundamente, pero me dijo la contadora que está todo bien lo que se hizo desde el municipio…El Tribunal de Cuentas audita todos los movimientos del municipio en todas las áreas en una ejecución de alrededor de 16 mil millones de pesos como fue en ese año, siempre algo aparece como un detalle a corregir o a mirar o a explicar. En este caso en particular, yo de ese dictamen no tengo ninguna observación en particular hacia la persona sino hacia el municipio como institución…El Tribunal de Cuentas tiene un proceso junto con el municipio. Para todos los funcionarios y para mí es muy importante cumplir con todas las normativas de forma permanente. En 2015 luego de tres mandatos fui uno de los pocos intendentes o no sé si el único, que se retiró sin ninguna observación del Tribunal. En el proceso de este nuevo ejercicio hemos tenido algunas observaciones que se han corregido. En algunas por ejemplo fue el pedido de una ayuda de un emprendedor que estén todos los comprobantes de lo que se ayuda que si bien no son montos importantes pero tienen que estar todos los papelitos en orden como corresponde. Eso es común y lo lleva adelante toda el área contable que trabaja con mucha responsabilidad y dedicación para cumplir con todo lo que observa el Tribunal de Cuentas…En el link del Tribunal de Cuentas dice todo lo que tiene que decir que no es lo que sintetiza esa nota. Lo más importante y si querés entrevistar a la contadora que sabe y conoce bien lo que es todo lo que es el Tribunal de Cuentas, determina ahí que es de rutina todos los cortes y vas a ver que no obedece a eso que dice la nota. Sé que son artículos periodísticos con mal intención. Es la característica del medio que las hace. Haré lo que tenga que hacer desde el punto de vista legal pero tampoco me puedo distraer de mis responsabilidades cuando hay cuestiones que son malintencionadas. En este caso es una mala intención periodística de un dictamen del Tribunal de Cuentas que está a la vista, que es público y que está en el Área Contable y que no tiene nada que ver con lo que dice ahí y lo que expresa el dictamen”.

Afirmando que: “Hoy existe una utilización desmedida del ataque y del odio. No sé si molesto a alguien o qué a partir que ocupo un lugar como director de recursos hídricos… Mucha gente conocida me dijo que no me haga problema que esto sale de acá mismo que no le gusta que aparezca otra persona viniendo de otro lado. Hay expresiones también en el orden local de la oposición que tergiversan cosas. Por ahí apareció un tik tok con una expresión mía de satisfacción cuando se iba a licitar la autovía entre Monte y Las Flores en 2011 y yo contento dije “vamos a tener la Autovía” porque se había publicado la licitación. Después vino la crisis financiera y se cortaron todas las obras públicas nacionales. En 2010 fui a Casa Rosada porque me tocó presentar la segunda etapa del Plan Maestro del Río Salado y el ministro de Agricultura y Ganadería Julián Domínguez donde expresó; “un intendente que se preocupó tanto por la Cuenca del Río Salado y todo, que presente la segunda etapa”. En la presentación donde estaba la ex presidenta Cristina Kirchner dije que lo que necesitábamos era la autovía en ruta 3 entre Monte y Las Flores. Bueno, se llegó a la licitación y cuando se iba a licitar se bajó por la crisis internacional del 2011. En ese momento dije que estaba con mucha expectativa que se haga esa obra. Vi que en tik tok tomaron eso para desprestigiar. Es una chicana política para desprestigiar”.

“Lo importante es todo lo hecho y lo que se está haciendo. Como inaugurar la cancha de hockey, hacer desde cero un Parque Industrial, haber desarrollado toda la infraestructura de la ciudad, inaugurar un CAPS como el Héctor Muñiz, hacer centenares de viviendas para las familias de Las Flores. Y quien genera y transmite estas cuestiones negativas nunca hizo nada por la ciudad y en algunos casos ni sabemos de dónde vienen, siempre digo; Hagan, no hablen. Hagan, construyan, desarrollen y después hablamos. No desprestigien ni traten de atacar no sólo a mí, sino a todo el equipo que me ha acompañado durante muchos años para generar lo que hemos podido generar para el desarrollo de la ciudad y de nuestra gente…Lo bueno es, por ejemplo, haber culminado hoy la Escuela de Verano en el Centro Recreativo Néstor Kirchner… Del 13 al 16 de febrero tenemos la 2da. edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa” donde vendrán nuevamente los mejores equipos de AFA más equipos de la zona y por supuesto los equipos locales. Se va a mover la ciudad como se movió el año pasado durante esos cuatro días y quiero en esto agradecer muchísimo a mis colaboradores. Hubo mucha gente que puso el cuerpo para esto…También felicito a todo el equipo de Corsolandia que otro evento que tendremos en febrero. Hemos desfilado con hijos y nietos y siempre estuvimos apoyando y consiguiendo subsidios para que siga creciendo. Tenemos el gran carnaval infantil y tenemos la responsabilidad de apoyar ese evento y todos los eventos florenses”.

Sobre su primera semana en la Dirección de Recursos Hídricos, dijo:

“Muchas cuestiones que tienen que ver con ordenar los pedidos de audiencia y acompañamiento que son variados. Desde vecinos como Belgrano hasta zona costera como Gral. Alvarado o Miramar hasta zona del conurbano. En San Isidro me pidieron que vaya para seguir el proyecto de la resolución hidrológica de Villa La Cava que es una ciudad dentro de una cantera con 30 mil habitantes… Hace 60 años se conformó la población dentro de una cava. El hábitat ha mejorado muchísimo pero es un desafío al ambiente y a la hidrología. En la cátedra de hidrología el profesor de una de las materias participó para sanear la parte ambiental que tenía. Cuando se enteran que llego a Recursos Hídricos me invitaron para ir. Hay mucho para hacer y es apasionante de alguna manera. Lo hago con mucho compromiso porque lo del Río Salado vengo de conocerlo siendo adolescente en tiempo de sequía con el Dr. Héctor Crispiani en el año ‘73. Hoy estamos mano a mano con los que ya han sido beneficiados por las obras del Plan Maestro como las comunidades de Roque Pérez, Chascomús, Gral. Belgrano, Monte y con los que también necesitan la continuidad de las obras como Alberti, Chacabuco, Bragado, sectores de Junín”.

¿Gelené con nuevo sueldo o continua con la jubilación? Desde su asunción en el 2019, expresó que el sueldo del intendente no afectaría a las arcas municipales, ya que había elegido por el cobro de la jubilación. Ante este cambio político donde el lugar de director de Recursos Hídricos tiene un perfil mas elevado, le consultamos como cobraba: “Yo sigo trabajando ad-honorem, estoy con mi jubilación y con los ingresos de mi estudio. La dedicación a la función no ha mellado. Los cuatro años que no fui intendente hice proyectos en muchos lugares como La Planta de Silos…considero que estoy muy bien con lo que recibo de jubilación y en su momento preferí que la municipalidad se ahorrara mi sueldo. En este nuevo rol en Recursos Hídricos me cubrirán los gastos de representación y viáticos y si debo percibir honorarios por la tarea que haga lo percibiré porque limito la actividad privada…”

Finalizando: “Trabajé toda mi vida. He sido docente, he tenido mi estudio desde el ‘81, medí como agrimensor un tercio de los campos de Las Flores y he realizado muchos proyectos de envergadura que me generaron ingresos. Pasa que después inventan cosas y hay que salir a explicar… mi vocación es para trabajar por el bien común, si hubiera priorizado un interés personal o económico no era necesario estar en Las Flores y en el municipio. Antes de volver a Las Flores fui egresado con el mejor promedio en la Facultad de Ingeniería de La Plata. Me han llamado desde ámbitos nacionales y del exterior para trabajar en el proyecto “Piedra del Águila” y luego me quede ahí, del Consejo Federal de Inversiones para trabajar como experto. Estos personajes que critican y hacen pavadas tal vez no saben que fui el mejor alumno en primaria hasta quinto año y fui egresado en el mejor promedio en la Facultad como señalé antes. Hice posgrado. Y hoy parece que molesta cuando uno trabaja y pone a disposición de la sociedad su conocimiento que no es mío sino de la universidad, del pueblo y de los que estudiaron antes. La construcción del conocimiento lo construye la sociedad con esfuerzo para quienes nos formamos, tratemos que ese conocimiento vuelva a la sociedad en función del bien común, eso lo decía siempre Favaloro y es muy cierto. Uno es un mero desarrollador”. Remataba.

