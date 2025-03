Allanamientos a contratista florense: Sub-DDI amplía la información

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevó a cabo dos Órdenes de Allanamiento, Registro, Secuestro en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO – VTMA. COOPERATIVA ELECTRICA DE LAS FLORES”, con intervención de la Ayudantía Fiscal Local a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 06 a cargo de la Dra. Paula Serrano del Departamento Judicial de Azul. Tras denuncia anónima realizada días atrás en sede de la Sub DDI en la que se daba cuenta que un contratista de este medio, quien se hallaba edificando nichos en el Cementerio Local para la Cooperativa Electica, estaría sustrayendo diferentes materiales utilizados para dicha construcción. Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB DDI se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámaras de seguridad, testimonios recepcionados, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no sería ajeno al hecho un ciudadano oriundo de este medio, quien ocultaría los materiales sustraídos en un galpón de su propiedad. Por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó dos Órdenes de Allanamiento, Registro, Secuestro para un galpón propiedad del contratista y una casa particular siendo este el lugar de residencia del sindicado, del cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de ayer y horas de la mañana del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de una camioneta Chevrolet modelo Strada, un carro de un eje, un teléfono celular, veintiún rollos de membrana asfáltica, setecientos cuarenta y siete baldozones, doce sócalos de los baldozones, sesenta y dos barras de hierro de diferentes medidas, tres caños de acero, trece recortes de caños de acero, ciento veinte seis mallas sima de cinco milímetros, materiales los cuales fueron reconocidos por personal de Cooperativa Eléctrica local como de su propiedad. Así también en el lugar se halló la totalidad de cinco mil ladrillos comunes y una hoja de portón de tejido y hierro pertenecientes al Cementerio Municipal, los cuales fueron recogidos iniciándose un nuevo Proceso Penal caratulado “HURTO” con intervención de la Ayudantía Fiscal Local. Los elementos pertenecientes a la cooperativa eléctrica fueron entregados en Depósito Judicial Provisoria a dicha Cooperativa quedando a su resguardo. Mientras que el resto de los elementos quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal Local, por ser de interés para la prosecución de la investigación.-

Fuente: Prensa Sub-DDI Las Flores

