Amigos Perrunos buscan una familia para comenzar el 2026

(galería de imágenes) Hoy venimos a presentar a nuestros amigos perrunos que están en su gran mayoría en el albergue canino municipal. Son perros y perras adultos que siempre están en busca de una familia responsable que los adopte con todo el amor que cada uno de ellos merece. Todos están castrados, vacunados y desparasitados. Cabe destacar que muchos de ellos fueron víctimas de abandono y hace un largo tiempo están en el albergue esperando ser adoptados. Por eso hoy hacemos esta campaña masiva para que cada uno consiga una familia que los ame antes que termine el año. Se los presentamos por fotos y si alguien está realmente interesado en adoptar responsablemente a alguno de ellos se contacta con nosotros y coordinamos así charlamos y se los presentamos. Contacto: 2244-466040 o por nuestras redes (Cuidado Animal). Pasen y vean estas bellezas.

