1er. Cross Country y Milla Urbana en el Parque Plaza Montero: el olavarriense Diego Ortiz ganó la competencia

Se disputó en la mañana de ayer domingo la primera edición del evento organizado por Atletismo Las Flores con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes municipal y el auspicio de importantes firmas comerciales. El evento se dividió en dos partes. Por un lado la Milla Urbana, competencia de 1,609km. de distancia donde los corredores pusieron a prueba su velocidad y resistencia. La misma fue ganada por Marcelo Terussi (Gral. Alvear) en caballeros con un tiempo de 4:36s. mientras que en damas se impuso Elsa López (Las Flores) registrando 5:57s. El restante desafío fueron los 7K Cross Country donde los participantes se desplazaron por terrenos naturales con algunos obstáculos alrededor de nuestra laguna. Aquí la victoria en la categoría general fue para Diego Ortiz (Olavarría) en caballeros con un tiempo de 25:29s. mientras que en damas arribó primera Elsa López (Las Flores) -corrió las dos especialidades- registrando en el reloj 35:15s. Asimismo, en sus respectivas categorías se impusieron: Mauricio Cartasso (18 a 29 años, Las Flores), Agustín Gentil (30 a 39 años, Las Flores), Emmanuel Escudero (40 a 49 años, Azul), Juan Alberto Castro (50 a 59 años, 25 de Mayo) y Luis Pérez (60 años en adelante, San Miguel del Monte). En la división femenina: Leonela Brizuela (18 a 29 años, Las Flores), Lorena Olguín (30 a 39 años, General Belgrano), María José Gallardo (40 a 49 años, Las Flores), Susana Padín (50 a 59 años, 25 de Mayo) y Alicia Rosas (60 años en adelante, Las Flores). Por otro lado, en la prueba de Milla Urbana, las posiciones fueron las siguientes: en caballeros: 1°) Marcelo Terruzzi (General Alvear), 2°) Diego Ortíz (Olavarría), 3°) Agustín Gentil, 4°) Enzo Berasain y 5) Jonathan Piat (los tres florenses). En damas: 1°) Elsa López (Las Flores), 2°) María José Gallardo (Las Flores), 3°) Daiana Oroná (Olavarría), 4°) Yamila González y 5°) Evangelina Barragán (ambas de nuestra ciudad). Además, los alumnos de la «Escuelita de Tría», a cargo de la profesora María José Gallardo, también estuvieron presentes, siendo protagonistas de una competencia recreativa.

