¡A refrescarse!: intensa ola de calor esta semana con picos de más de 40 grados

De acuerdo a diversos portales meteorológicos a partir de hoy el pico de calor no estaría por debajo de los 35º, incluso algunos días (fundamentalmente el miércoles) podrían superar los 40º. Así lo manifiesta uno de los portales que lee este medio, «freemeteo». Habrá cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias. El «alivio» llegaría recién el viernes donde la máxima sería de 27 grados. Por esta semana entrante, se recomienda tomar las precauciones para no sufrir deshidratación. Seguiremos informando.

