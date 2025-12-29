BM – lunes 29 de diciembre

RECORRIDA DE PAPÁ NOEL POR LOS CENTROS Papá Noel visitó los Centros de Promoción Comunitaria de Las Flores y llevó alegría a los chicos. Con una sonrisa y la emoción que caracteriza el encuentro con el personaje navideño, los niños y niñas que asisten a los Centros recibieron regalos y también le entregaron cartitas. Cómo cada año, la magia de Papá Noel llegó a cada una de las instituciones para compartir un hermoso momento.

IMPORTANTE Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro y de globos aerostáticos; de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y Ordenanza Municipal 3208/19. Para denunciar el uso de pirotecnia: Comisaría 452222 / Control Urbano 446191. Para más información contactarse con el Área de Cuidado Animal al 2244-442236 o 2244-15-466040.

