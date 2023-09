Ana Potaves, bombero voluntario embestida por un motociclista: «Cuando me quise acordar estaba en el piso»

(foto ilustrativa) Luego del accidente sufrido el pasado lunes por la noche cuando se dirigía al cuartel después de un toque de sirena, la servidora pública habló con FM Alpha. «Acá estoy, haciendo reposo y esperando si me tienen que operar porque tengo una fractura en el tobillo derecho (le colocaron un yeso) además del dolor en el cuerpo producto del impacto y la caída. Pero bueno, todo lleva un proceso y tengo que aceptarlo». La joven contó que «estaba acudiendo al llamado por un siniestro. Iba en mi moto con todos los elementos de seguridad como el casco y las luces y de repente se me cruzó una moto en la esquina de Las Heras y Alem. Cuando me quise acordar estaba en el piso. Lo que más bronca me da es que el chico de la moto apenas se detuvo y en vez de ayudarme me insultó y se lamentaba por su moto. Ahí nomás se fue y me dejó. Ayer me enteré que lo encontraron y se la sacaron». Potaves dijo que «como el siniestro pudo ser rápidamente controlado y no hizo falta la intervención nuestra mis compañeros enseguida salieron corriendo a ayudarme. Se los agradezco».

