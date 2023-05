Ana Toledochipi: «Personalmente extraño esa lucha de Mirta Petrocini»

La congresal de la unión de educadores de Las Flores Ana Toledochipi visitó los estudios de la radio para hablar del movimiento gremial, pedidos en paritarias abiertas, las elecciones de la institución y nuevos servicios incorporados por parte de FEB como reconocer la atención psicológica.

«Tuvimos un Congreso el pasado 5 de mayo cumpliendo con las pautas administrativas. El sueldo del docente si bien los números que vamos ahí…con la inflación la realidad muestra otra cosa, sufriendo con los gastos cotidianos cuando uno va transitado la profesión sabe que quienes tienen a cargo lo político pasan desapercibido, muchas cuestiones que si bien siendo realistas se han ido modificando gracias a la lucha constante y el seguimiento de los docentes todavía falta mucho…falta que los políticos salgan no sólo a las góndolas sino que salgan, moverse sobre todo en las escuelas en zonas rurales, los gastos que implica salir con un auto que en otras profesiones se paga y en el caso del docente lo tiene que afrontar, y lo digo desde mi corazoncito de docente rural, además los gastos en material didáctico…El combustible no sé si ya, pero creo que supera el 50% del sueldo, el docente rural tiene que tener su vehículo en condiciones si no no puede llegar…» decía.

«El Frente Docente hizo una presentación y supuestamente nos estarían convocando porque dentro de la propuesta salarial, el tema era moverse con el monitoreo de lo que está pasando, no podemos esperar al nuevo encuentro en julio – agosto para ver lo que ocurre, si queremos ir a la par ya tendríamos que estar convocados para que ese aumento programado para julio ya se esté adelantando y ver cómo nos manejaremos de aquí en adelante…»afirmó.

«Los docentes pasivos nos quedamos sin esa voz de reclamo, siempre fue la pelea de los números que se muestran o se dicen, pero nadie habla del sueldo básico que tiene un docente, profesor, preceptor, maestro de grado que es sobre lo cual se proyectan los sueldos. El sueldo básico es de $ 58.102 de un maestro de grado y en base a ese número se generan los números en docentes de mayor antigüedad, nos preguntamos sobre es 40% de suba pero de qué, los números parecen grandes pero cuando llegan al bolsillo del docente son algo simbólico, no es un 40 % de 100.000 pesos. Si hablan de una inflación del 8% para este mes aquellos 10 mil pesos que anunciaron quedan muy desactualizados…» Cuando fue consultada sobre el cambio en la cúpula dirigencial, expresó: «Las formas de trabajo de cada dirigente tienen muchos años, estar por y para el derecho del docente, ese fue siempre nuestro lema y personalmente, extraño esa lucha de Mirta Petrocini…» Ante la realidad de algunos hechos sucedido, manifestó: «Hay muchos casos de violencia institucional, y no tenemos demasiadas herramientas los docentes para enfrentar lo cotidiano, si bien aquí nos conocemos todos, surgen situaciones que a veces no sabemos cómo manejarlas, hay reclamos donde se pide que a los docentes se respeten sus formas, nos falta alguien que nos contenga, escuche y resuelva situaciones específicas. Pasa en lo estructural y hasta en lo personal. Es como que se ha ido desarmando algo, siento que no tenemos esa protección que quizá en su momento -digan que yo ya vengo de otra época-. Necesitamos de referentes que nos daban su respaldo, estamos muy solos a veces. Se perdió ese respeto o tal vez no lo hemos sabido conseguir. La base fundamental de la institución que era educar y formar la reemplazamos por contener, subsanar sobre la marcha. nosotros como profesionales de la educación, nos preparamos para enseñar a los chicos, para que sean personas de bien necesitando también de la contención de la familia…» ratificó. Finalizando, se tocó el tema de las elecciones que se avecinan: «En cuanto a las elecciones del gremio estamos en una etapa de ordenamiento, de ahora en más comenzará la salida a los distritos a dar a conocer las diferentes propuestas y necesidades, tratar de hacer esa propaganda. Los delegados de escuelas son los que llevan también la voz. Muchas veces es imposible cubrir todos los espacios. En cuanto a afiliados hay una especie de aumento que marca el respaldo que se siente. Es necesario que el gremio esté presente siempre, para acompañar porque es necesaria esa espalda, a veces la necesidad económica hace ver solamente el número, algunos se desafilian por la cuestión económica, no tendría que haber diferencias en cuanto a aportes de docentes para estar afiliado porque el porcentaje de retención es para todos igual. Ahora hay más beneficios, prácticas psicológicas que antes no estaban. Hay una cobertura que se ha ampliado desde el 1 de mayo. Sesiones no sólo al docente sino para cada miembro de la familia, es algo que se ajusta a la realidad. También para aranceles de un chequeo general, se reconoce un porcentaje. A través de distintos reclamos se va tratando de llegar a ciertas situaciones. También mayor cobertura en medicación, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. Hay estudios que antes se hacían en calidad de excepción ahora no es casi necesario. Son resultados de reuniones con IOMA…» Comentaba

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A ANA TOLEDOCHIPI

