ANSES confirmó el calendario de pago de enero

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos del primer mes del año para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: lunes 12 de enero

DNI terminados en 1: martes 13 de enero

DNI terminados en 2: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 3: jueves 15 de enero

DNI terminados en 4: viernes 16 de enero

DNI terminados en 5: lunes 19 de enero

DNI terminados en 6: martes 20 de enero

DNI terminados en 7: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 8: jueves 22 de enero

DNI terminados en 9: viernes 23 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de enero

Los grupos que completan el calendario de ANSES en enero

Hacia el final del mes, ANSES continuará con el pago del resto de las prestaciones.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de enero

Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio)

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

