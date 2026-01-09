ANSES confirmó el calendario de pago de enero

ANSES confirmó el calendario de pago de enero2 minutos de lectura
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos del primer mes del año para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 2: martes 13 de enero
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
- DNI terminados en 6: lunes 19 de enero
- DNI terminados en 7: martes 20 de enero
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero
- DNI terminados en 9: jueves 22 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 2: martes 13 de enero
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
- DNI terminados en 6: lunes 19 de enero
- DNI terminados en 7: martes 20 de enero
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero
- DNI terminados en 9: jueves 22 de enero
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 1: martes 13 de enero
- DNI terminados en 2: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 3: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 4: viernes 16 de enero
- DNI terminados en 5: lunes 19 de enero
- DNI terminados en 6: martes 20 de enero
- DNI terminados en 7: miércoles 21 de enero
- DNI terminados en 8: jueves 22 de enero
- DNI terminados en 9: viernes 23 de enero
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de enero
Los grupos que completan el calendario de ANSES en enero
Hacia el final del mes, ANSES continuará con el pago del resto de las prestaciones.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de enero
Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio)
- Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero
- Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero