FM Alpha en el Pre-Cosquín: «Ya estar aquí es lo máximo»

La 91.5 ya se encuentra en la Plaza «Próspero Molina» donde este fin de semana se va a desarrollar una nueva instancia de las pre finales del certamen que convoca a los ganadores de la diversas sub-sedes de todo el país. FM Alpha acompaña a la delegación florense que integran Juan Segundo Sondón (solista Malambo con zapateo ), «Coqui» Sondón (canción inédita) y Facundo Sondón junto a Matreros (canción inédita).

«Muy contentos de llegar a Cosquín. El sólo hecho de estar aquí es como un sueño cumplido, es lo máximo», dijo Juan Segundo Sondón en charla con Ernesto Varela. «Vengo trabajando hace mucho tiempo con solista malambo y muy feliz que se haya dado. Hace ocho años que vengo intentando pasar las diferentes sub-sedes y ahora se dio. Realmente lo disfruto mucho y más acompañado de «Coqui», Facu y los chicos de Matreros. Estamos todos aquí representando a Las Flores», manifestó luego. Recordemos que días previos participó Ezequiel Ailán qué pasó a la final con una canción inedita.

(imagen: Prof. Jonatan Barrios – Salím Abraham-Pareja de baile Florencia Santangelo y Martín Asenías. Ezequiel Ailán

Por otro lado se presentaron la pareja integrada por Martín Asenias y Florencia Santagelo qué interpretaron una ranchera «La Resbalosa».,sin tener suerte para pasar a la final.

About The Author