BM – viernes 9 de enero

IMPORTANTE La ANMAT ordenó el retiro preventivo de leches de fórmula para bebés. La Dirección de Bromatología informa a la población que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha comunicado que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes. La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos. Los productos afectados son:

– Productos de elaboración nacional:

Fórmula láctea para lactantes en polvo:

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO; Presentación: 400 g; RNE N°: 21-114032; RNPA N°: 21-130136; Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo:

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO; Presentación: 800 g; RNE N°: 21-114032; RNPA N°: 21-130136; Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

– Producto importado: Origen Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes:

Marca: Nestlé Alfamino; Presentación: 400 g; RNE N°: 00-014591; RNPA N°: 079-00-022965; Lote y fecha de vencimiento:

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación – síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

Esta Administración Nacional se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.

Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda:

– A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.

– A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-nestle-argentina-sa

BELÉN MASSARO EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE La Dirección Municipal de Cultura continúa en su tarea de promoción y desarrollo de los artistas florenses, motivo por el cual este fin de semana ofrecerá a la ciudadanía una interesante propuesta del Taller de Producción Musical Florense dirigido por el profesor David “Chicky” Noguera. Belén Massaro será la protagonista de la próxima presentación del mencionado Taller, un espacio que le brinda a los solistas vocales e instrumentales la posibilidad de ingresar a un estudio de grabación para poder proyectar sus propias producciones. Belén, de tan solo 16 años, comenzó a los 10 a vincularse con la música tocando el piano, para dos años después, a los 12, comenzar también a cantar. “Durante la pandemia la música se volvió un espacio muy importante para expresarme y crecer” es lo que manifiesta Belén Massaro que, desde los 15 años, se interesó por especializarse aún más en aprender los sonares de los teclados. El Taller de Producción Musical Florense brinda a los artistas locales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias, creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipuladas. Se incluye en la tarea: post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra con un trabajo de alta calidad y de manera gratuita.

El próximo domingo 11 de enero en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Belén Massaro, para que pueda ser disfrutada por toda la comunidad.

El link para poder escucharla es: https://youtu.be/ltHYuS239gs

INVITACIÓN – ACTO DE APERTURA ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO Desde la Secretaría de Educación y Cultura tenemos el agrado de invitarlos al Acto de Apertura del Programa que se realizará el día lunes 12 de enero a las 10:00 horas en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor C. Kirchner”. Este programa tiene como propósito garantizar espacios de encuentro, recreación, aprendizaje y cuidado, promoviendo el derecho al juego, la inclusión y el disfrute durante el período estival para niñas, niños y jóvenes de nuestra comunidad. La presencia de autoridades y medios será muy valiosa para acompañar y dar inicio a esta propuesta educativa y recreativa. Los esperamos.

