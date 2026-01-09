Concejo Deliberante: se sancionó la Ordenanza Fiscal e Impositiva con subas del 40% para Red Vial y ABL

(foto archivo) Se llevó en la tarde noche del jueves la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La misma, convocada por el presidente del cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, tuvo como resolución por 14 votos a 10 la aprobación por mayoría del proyecto de la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2026, la cual ya contaba con media sanción otorgada en la Sesión Extraordinaria del pasado 29 de diciembre de 2025.

