9 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: se sancionó la Ordenanza Fiscal e Impositiva con subas del 40% para Red Vial y ABL

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) Se llevó en la tarde noche del jueves la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La misma, convocada por el presidente del cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, tuvo como resolución por 14 votos a 10 la aprobación por mayoría del proyecto de la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2026, la cual ya contaba con media sanción otorgada en la Sesión Extraordinaria del pasado 29 de diciembre de 2025.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

El intendente Alberto Gelené confirmó que deja su cargo para desembarcar en el Ministerio de Infraestructura bonaerense

3 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Damiana Torreta (Bloque Adelante Juntos): «Es inadmisible que el trabajador municipal tenga apenas un 5% de aumento»

3 días atrás Fm Alpha
9 minutos de lectura

Gelené en «El Periodístico»: “No se hacen gastos improductivos”

1 semana atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

4 minutos de lectura

BM – viernes 9 de enero

32 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: se sancionó la Ordenanza Fiscal e Impositiva con subas del 40% para Red Vial y ABL

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Incendios: Las Flores bajo alerta por «riesgo extremo»

4 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Jonatan Ribas el florense que le da vida a los grandes eventos en México y EE.UU.

15 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.