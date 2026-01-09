Incendios: Las Flores bajo alerta por «riesgo extremo»

(Ver mapa) En medio de las llamas que arrasaron con miles de hectáreas en El Hoyo y Epuyén en la patagónica Chubut, la provincia de Buenos Aires también está en alerta por el riesgo extremo de incendios que ya afectaron a unas 20 mil hectáreas en todo el territorio. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declararon un “riesgo extremo de incendios” para 16 provincias argentinas. Las autoridades advierten que la situación debería considerarse “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”. El director provincial de Defensa Civil, Fabián García, describió el panorama como una batalla diaria contra las llamas, especialmente en el sur del territorio, donde localidades como Coronel Dorrego, Marisol, Oriente, Sierra de la Ventana y Villarino resultaron ser focos de incendios de gran magnitud. Entre las zonas críticas del mapa del SMN, con un peligro extremo, se observa el sudeste del territorio, con municipios como Tres Arroyos, Dorrego, San Cayetano, Necochea y Lobería. También comunas como Tandil y Ayacucho están con el semáforo en rojo, al igual que el municipio de Patagones. También está demarcada con riesgo extremo la zona de Las Flores y General Belgrano, así como el Delta. Mientras que bajo la categoría de riesgo “muy alto” está parte de la cuenca del Salado y la zona lindante a Mar del Plata. Sólo está con un peligro moderado una parte del norte bonaerense. Cabe destacar que las condiciones para el riesgo extremo se dan ante más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos superiores a los 30 km/h. Bajo estas condiciones, la zona afectada se convierte en un polvorín donde rastrojos de cosecha y pasturas bajas pueden arder a gran velocidad. Cuando el riesgo es señalado como “muy alto”, se estima que “las condiciones de quema son críticas, pueden ocurrir coronamientos y fuegos de copa intermitentes en bosques”, mientras que el peligro “extremo” implica que “la situación debería considerarse potencialmente “explosiva” o extremadamente crítica”.

About The Author