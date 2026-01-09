Jonatan Ribas el florense que le da vida a los grandes eventos en México y EE.UU.

El florense radicado en el país Azteca partió buscando nuevos horizontes hace dos décadas, llegó a México incursionando en el mundo del espectáculo como iluminador, de a poco fue canalizando su proyecto de tener una productora y así fundó Lambreta Productions, ahora monta los shows para Red Bull y Ford entre tantos. Hoy lo invitamos al piso de la radio para que nos cuente sus historias.

“Hace 20 años que dejé Las Flores con nuevos horizontes, terminamos en México, después de muchos años abrimos la productora para EE.UU. y Centroamérica, los alcances son mundiales se puede decir, comencé haciendo iluminación de shows y ahora producimos muchos eventos de distinto tipo…fué todo un proceso, arrancamos más de 10 años con la empresa, empecé cargando y descargando la camioneta, hasta que comencé a trabajar con RED BULL nada menos, hicimos eventos de todo tipo hasta en Fórmula 1, gracias a todo eso se acercaron a empresas a Lambreta productions, armar todo esto, lleva mucho de pre producción, ejemplo; para la final de Red Bull batalla estuvimos todo un año trabajando, fueron 25 mil personas al lugar y millones en el mundo. Nada puede fallar, para producir estos eventos al lugar lo rentan varios días antes, nosotros montamos todo con mucha anticipación para no fallar…Lambreta productions invierte mucho en iluminación, audio y video, somos integrales, es una ventaja para el cliente. Nosotros como agencia, presentamos el proyecto con toda la producción completa. Nos encargamos desde la idea principal vendiendo el concepto completo, el cliente sólo nos dice la fecha que necesita presentar el producto. Del resto nos encargamos nosotros…Tenemos la suerte de tener un equipo en México, la otra en Monterrey, abarcamos el país, es muy grande, también en Miami y San Antonio…”

Sobre lo que está impactando ahora que son los shows de drones, dijo: Tenemos muchos parners especialistas en drones, ahí tercerizamos el proyecto, estamos entre las 10 mejores empresas valoradas del país, hay empresas entre México y EEUU literal que nos contactan. Muchas cosas se tercerizan porque es más cómodo como un festival de drones como pasó hace poco en Asia… Fui un par de veces a China, en marzo se hace la feria de audio video e iluminación, tenés que estar a la vanguardia, lleva más de un mes conocer parte de eso, es algo inmenso…

Ya tenemos planeado con Red Bull que es la marca con la que más trabajamos más, todas las marcas y producciones quieren estar con ellos, nos conocen por bueno y no por barato….Hay un festival de música electrónica en México y desde diciembre nos estamos preparando y además renovamos por un par de años más…” Decía Jonatan.

Sobre los tipos de eventos que organiza Lambreta productions dijo: “Hoy por hoy operamos eventos grandes en dos; Eventos de lanzamiento de producto y eventos masivos, las marcas te apresuran y estás obligado a armar todo en el tiempo que ellos te piden, sino van y buscan a otra empresa. Hoy en día hacemos lanzamientos mensuales de Ford con sus camionetas. Con ellos estamos renovando ideas todo el tiempo para vender algo que aún no haya pasado…” Comentaba.

Por otro lado, Ribas se refirió al mercado argentino: “Por ahora no se piensa en el mercado argentino, allá todo es muy intenso, muy grande, octubre y noviembre con el América de México hicimos eventos con días de montaje y evento previos, de ahí derecho a Ford y otras marcas top, y tenés que estar a la altura, muchos esperan nuestro error para posicionarse, para eso la empresa tiene diseñadores, plantean diferentes propuestas, hay gente muy creativa que va proyectando detalles de todo tipo, Lambreta Productions tiene un staff de 15 personas, pero hay mucha gente atrás de cada evento, alrededor de 200 personas entre, ingenieros de audio, sonido, video, etc. Porque la tecnología puede fallar, un micrófono que no funciona te arruina el evento, hicimos los 100 años en Ford en México y ellos querían todo al máximo nivel…” Remarcaba Jonatan

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A JONATAN RIBAS

https://www.instagram.com/lambreta_productions/?hl=es

About The Author