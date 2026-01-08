8 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Senior en El Hollín: el domingo se juega la segunda fase

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

Desde las 9hs. en el predio carbonero se disputarán los partidos de ida correspondientes a las semifinales de las Copa de Bronce, Plata y Oro del torneo para mayores de 35 años. Los encuentros serán los siguientes: Copa de Bronce: 9hs: La Terraza-Porteño y 10:30hs: Los Amigos-El Bosque. Copa de Plata: 12hs: Juventud Unida-Construcciones Landa y 13:30hs: El Hollín-Atlético. Finalmente por la Copa de Oro jugarán a las 15hs. Rosas-Avellaneda y 16:30hs. Bandera Blanca-CUF. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita. También se cuenta con servicio de cantina y parrilla.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

Jonatan Ribas el florense que le da vida a los grandes eventos en México y EE.UU.

18 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – jueves 8 de enero

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

E.E.S.T. Nro. 1 diseñará en 2026 un semáforo en Avellaneda y Pueyrredón

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

3 minutos de lectura

Jonatan Ribas el florense que le da vida a los grandes eventos en México y EE.UU.

18 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: el domingo se juega la segunda fase

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – jueves 8 de enero

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

E.E.S.T. Nro. 1 diseñará en 2026 un semáforo en Avellaneda y Pueyrredón

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.