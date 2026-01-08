Torneo Senior en El Hollín: el domingo se juega la segunda fase

Desde las 9hs. en el predio carbonero se disputarán los partidos de ida correspondientes a las semifinales de las Copa de Bronce, Plata y Oro del torneo para mayores de 35 años. Los encuentros serán los siguientes: Copa de Bronce: 9hs: La Terraza-Porteño y 10:30hs: Los Amigos-El Bosque. Copa de Plata: 12hs: Juventud Unida-Construcciones Landa y 13:30hs: El Hollín-Atlético. Finalmente por la Copa de Oro jugarán a las 15hs. Rosas-Avellaneda y 16:30hs. Bandera Blanca-CUF. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita. También se cuenta con servicio de cantina y parrilla.

About The Author