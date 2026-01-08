BM – jueves 8 de enero

SE PRESENTÓ OFICIALMENTE LA EXPO FIESTA 80’S Y LA REALIZACIÓN DE LOS CORSOS 2026 EN CALLE INDEPENDENCIA Esta mañana en el Salón Rojo Municipal el intendente Alberto Gelené, acompañado por funcionarios y por productores de los diferentes eventos que se desarrollarán en nuestra ciudad, comunicaron de manera oficial el nutrido calendario de actividades artísticas, culturales y deportivas para este tiempo estival. Para este fin de semana, con entrada libre y gratuita, se anunció la realización de la 2ª Expo Fiesta 80’s en el Parque Plaza Montero. En el espacio público predilecto de los florenses, el sábado desde las 21 horas subirá al escenario Axel Benítez con música de baladas, cumbias y clásicos. A las 22 horas, la música internacional sonará con el grupo florense «Walkmans» mientras que el cierre del primer día de espectáculos estará a cargo de «Gulp», grupo que hará un tributo a Los Redondos. Para el domingo, el programa artístico incluye desde las 20:30 horas la presentación inicial del espectáculo infantil musical «Vinicius». Después Leo Blanco hará un show al estilo Michael Jackson mientras que a las 22:30 horas la programación destaca la actuación de Fuerza Stereo con un gran tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo. En el lugar, habrá patio de comidas con carros gastronómicos y distintos stands. En la conferencia también se anunció y confirmó la realización de los Corsos sobre Avenida Independencia entre las calles Sarmiento y Pueyrredón como así también se enumeró la serie de eventos que incluyen: la vuelta de las Peatonales Culturales, los Corsos en Rosas, la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa”, el carnaval infantil Corsolandia y la Fiesta de los 100 años de la fundación del Paraje El Trigo. Acompañaron al intendente municipal en los anuncios de las actividades artístico-culturales en el verano florense el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, la directora de Turismo Wanda Borda, el productor de la Expo Fiesta 80’s Fabián Iglesias y el organizador de los Corsos y presidente de la agrupación deportiva «El Potrero», Luis Abraham.

About The Author