E.E.S.T. Nro. 1 diseñará en 2026 un semáforo en Avellaneda y Pueyrredón

Como cierre del ciclo 2025, parte del equipo directivo de la Escuela Técnica de nuestra ciudad confirmó otro reto importante para el próximo ciclo lectivo. El objetivo será continuar aplicando destrezas, habilidades y capacidades de sus alumnos en ambas modalidades. Durante el 2026 se llevará adelante un proyecto, fabricando en principio, un semáforo para las intersecciones de las calles Pueyrredón y Avda. Avellaneda. Esta iniciativa tendrá relevancia educativa impactando en la sociedad y en contribuir a lo comunitario. Para ello se firmó días pasados un acuerdo con la Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores.

