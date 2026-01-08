Las Flores registró en 2025 más defunciones que nacimientos y se remarca la caída de la natalidad

Lo que ya se observaba como una tendencia en diversas charlas en su momento con el director del nosocomio local, y como tendencia a nivel mundial, encontrar parejas formando una familia numerosa, es una excepción.

En nuestra ciudad en el 2025, los nacimientos a penas llegaron ser 180, cuando las defunciones fueron 261, lo que da una diferencia de 81 personas menos por naturaleza propia, arrojando un 31 % menos de nacimientos, una tendencia en nacimientos que viene dándose hace un par de años, realidad invertida que se observó en época de pandemia 2020/2021.

La provincia de Buenos Aires cerró el 2025 con una caída en los nacimientos del 9 % con respecto al año anterior, pero el 55 % en relación con el 2020.

La cifra negativa en baja, tiene una tendencia a nivel mundial, inclusive en la zona donde los nacimientos bajaron un 40 %.

Los motivos: Todo depende con que mirada se realice el análisis; políticas en salud reproductiva, conciencia o temores de lo que significa la llegada de un nuevo ser al mundo, nuevos paradigmas familiares, tal vez optando en muchos casos por la compañía (a veces forzada por la realidad) de una mascota.

