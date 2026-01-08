Los Reyes Magos hicieron realidad el sueño de nuestros niños

Los Reyes Magos hicieron realidad el sueño de nuestros niños1 minuto de lectura
Tal cual lo anunciado los Reyes de Oriente visitaron el pasado martes nuestra ciudad. Con alegría, muchos chicos recibieron a Gaspar, Melchor y Baltazar quienes recorrieron barrios y capillas mientras repartían golosinas y juguetes además de dejarse fotografiar con los chicos. Finalmente, llegaron al Templo Parroquial donde visitaron el pesebre para adorar al Niño Jesús. El Padre Eduardo Campion agradeció y bendijo a los Reyes quienes continuaron su camino guiados siempre por la Estrella de Belén.