Los Reyes Magos hicieron realidad el sueño de nuestros niños

Tal cual lo anunciado los Reyes de Oriente visitaron el pasado martes nuestra ciudad. Con alegría, muchos chicos recibieron a Gaspar, Melchor y Baltazar quienes recorrieron barrios y capillas mientras repartían golosinas y juguetes además de dejarse fotografiar con los chicos. Finalmente, llegaron al Templo Parroquial donde visitaron el pesebre para adorar al Niño Jesús. El Padre Eduardo Campion agradeció y bendijo a los Reyes quienes continuaron su camino guiados siempre por la Estrella de Belén.

