8 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Los Reyes Magos hicieron realidad el sueño de nuestros niños

1 minuto de lectura
14 horas atrás Fm Alpha

Tal cual lo anunciado los Reyes de Oriente visitaron el pasado martes nuestra ciudad. Con alegría, muchos chicos recibieron a Gaspar, Melchor y Baltazar quienes recorrieron barrios y capillas mientras repartían golosinas y juguetes además de dejarse fotografiar con los chicos. Finalmente, llegaron al Templo Parroquial donde visitaron el pesebre para adorar al Niño Jesús. El Padre Eduardo Campion agradeció y bendijo a los Reyes quienes continuaron su camino guiados siempre por la Estrella de Belén.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

Jonatan Ribas el florense que le da vida a los grandes eventos en México y EE.UU.

18 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: el domingo se juega la segunda fase

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – jueves 8 de enero

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

3 minutos de lectura

Jonatan Ribas el florense que le da vida a los grandes eventos en México y EE.UU.

18 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: el domingo se juega la segunda fase

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – jueves 8 de enero

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

E.E.S.T. Nro. 1 diseñará en 2026 un semáforo en Avellaneda y Pueyrredón

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.