Apoghard con gran impulso para continuar con la obra

El presidente desde marzo del 2023 Damián Pellejero estuvo en el estudio de LA RADIO, hablando de la institución, la obra encaminada y el proyecto en conjunto con otras instituciones del mosaiquismo para el arreglo de veredas.

“Hace un año se llenaban los cimientos para el comienzo de la obra, en octubre del año pasado se llegó hasta el techo, tiene 400m2 cuadrados y 100 más semi cubiertos en las galerías…En marzo del año pasado se hizo una conferencia de prensa en el lugar donde se anunciaba la obra comenzando los movimientos de suelo para la primera etapa…” sobre el impulso de los últimos meses, y el reconocimiento social, dijo: “Nos sentimos muy reconocidos con el apoyo de vecinos con una cuota mensual hoy es 2 mil por personas que la gente abona con gusto porque ve una obra que está en marcha, hoy es gratificante mostrar eso…Antes, a todo el mundo le tenías que contar que con cada evento se invertía en materiales, hoy eso se puede ver en la obra, tuvimos que hacer un párate porque los albañiles tenían otros trabajos por terminar. El objetivo era llegar hasta el techo, tal vez pusimos la vara muy alta pero logramos llegar, en verano se comenzó en el ala de Moreno con el revoque grueso, luego el ala de la calle Ferrer y ahora sobre Carramaza…Moreno está terminado, pero próximamente vamos a convocar a la prensa para mostrar lo hecho últimamente….ahora queremos llegar con el grueso fratachado y luego la instalación de servicios, agua, luz y gas, la realidad no permite hoy ir al paso del año pasado porque está difícil, aunque sea lento pero el avance tiene que estar, quedan algunas reservas, dineros por padrinos se van invirtiendo, en noviembre cuando todo variaba, fuimos invirtiendo en materiales para el trabajo que se viene realizando. Nos falta mucho pero tenemos cosas para ir firmemente con lo que estamos haciendo actualmente…Con el contacto con albañiles aprendí mucho del tema materiales. Cuando se hace el cielo raso se le da un final muy prolijo, vas y miras para arriba y el final es algo espectacular, muy prolijo y se aprecia lo que es cableada que luego desaparece a la vista, la idea es no detenernos, somos una familia grande más que una institución, está la comisión directiva y colaboradores, … Por otro lado, agradeció el acto de grandeza de la ex comisión: “hay ex integrantes que dieron un paso al costado para oxigenar y entre gente nueva, eso es fabuloso, ellos siguen colaboradores a los pares nuestros. Todos queremos estar cerca del éxito…a la gestión que le tocó encabezar a Ana le tocó lo más difícil que fue tramitar la personaría jurídica, todo el tramiterio te pone hasta de mal humor porque en una ventanilla te decían una cosa y en otra ventanilla algo distinto… Esa etapa dejó todo ordenado y listo para funcionar…” Sobre el proyecto mancomunado con otras instituciones sobre mosaiquismo, expresó: “la colecta de herramientas, lo que queda de alguna construcción fue un aporte más…Hay miembros que están abocados al proyecto con Taller Alma, Centro de Día, Miradas en Relieve, Grupo TEA, es un proyecto de Sofía Bernasconi y aquí la profesora Lucía Beaudoin con alumnos identifican los veredas, se detecta el problema, se habla con el vecino y hacen la intervención de la vereda con un proyecto propio, solicitando materiales al vecino…En Capital Federal también se hacen intervenciones con rampas porque se utilizan con distintos colores con restos de cerámicos rotos, aquí en calle Sarmiento y Carmen hay un diseño en la vereda. Es un proyecto interesante que Apoghard apadrina a un grupo de estudiantes. Los estudiantes visualizan las veredas para tomar intervención. Es una eterna discusión el tema de las veredas en Las Flores, hace años se viene hablando de cómo resolver el tema, que la vereda es pública o no. El tema de los plátanos, las raíces, ciertas veredas que están en pésimas condiciones. Siempre a alguien le sobra algún mosaico roto y el vecino puede colaborar con esta iniciativa, más allá del trabajo son los estudiantes que visualizan el lugar…” Finalizando acotó: “En mayo habrá un evento que todavía no queremos adelantar. Hay una sorpresa y luego la tradicional lotería. Necesitamos del apoyo de la comunidad…” remarcó Pellejero.

