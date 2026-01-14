Asamblea de Mayores Contribuyentes: el campo atacó al Ejecutivo y el oficialismo respondió

(incluye audios) Uno de los momentos más destacados de la última Asamblea de Mayores Contribuyentes donde se trató la nueva Ordenanza Fiscal Impositiva fue el «contrapunto» entre Mariano Meliante, miembro de la Sociedad Rural y el concejal por el oficialismo, Prof. Fabián Blanstein. El dirigente ruralista manifestó que «en reuniones con el Ejecutivo la negociación fue de un aumento del 40% en la Tasa de Red Vial y nada más. Ninguna cláusula por inflación. Es decir, tuvimos una conversación y hoy quedó algo distinto. Si hablamos de algo hay que cumplirlo. La verdad que el 2025 fue un año pésimo para el campo en cuestión de caminos por ineficiencia del municipio que no arregla alcantarillas y no levanta caminos». A su turno, Blanstein se diferenció de los dichos de Meliante y afirmó que «en aquella reunión se propuso la reducción del 45 al 40% de las tasas de Red Vial y ABL. En ese marco se acordó sacar el artículo 131 y 132 que era un coeficiente de ajuste que iba a impactar bimestralmente en la tasa de Red Vial. Se propuso seguir trabajando en dichos artículos a través de una Mesa Técnica que evalúe la situación si puede ser o no. Les recuerdo que en 2025 no se aplicó ningún ajuste».

