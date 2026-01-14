14 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Sin corazón: abandonan a mamá con sus crías y ahora buscan hogar

1 minuto de lectura
1 minuto atrás Fm Alpha

«Está mamá con sus ocho bebés fueron tirados a la deriva por el Arroyo Las Flores. Pablo los trajo a la ciudad para poder conseguirles hogar y que la mamá sea castrada. Ahora los tenemos en dependencia municipal. TODOS EN ADOPCIÓN RESPONSABLE!!. TODOS CON COMPROMISO DE CASTRACIÓN Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA!!», indica la nota publicada por Cuidado Animal y que llegó a nuestra redacción. Para adopción comunicarse al 2244-466040.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Asamblea de Mayores Contribuyentes: el campo atacó al Ejecutivo y el oficialismo respondió

20 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Matreros actuarán en la madrugada del jueves

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Matías Pais, 2do. Jefe de Bomberos: «El trabajo es constante y de muchas horas»

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Sin corazón: abandonan a mamá con sus crías y ahora buscan hogar

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Asamblea de Mayores Contribuyentes: el campo atacó al Ejecutivo y el oficialismo respondió

20 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Matreros actuarán en la madrugada del jueves

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Matías Pais, 2do. Jefe de Bomberos: «El trabajo es constante y de muchas horas»

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.