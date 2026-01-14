Sin corazón: abandonan a mamá con sus crías y ahora buscan hogar

«Está mamá con sus ocho bebés fueron tirados a la deriva por el Arroyo Las Flores. Pablo los trajo a la ciudad para poder conseguirles hogar y que la mamá sea castrada. Ahora los tenemos en dependencia municipal. TODOS EN ADOPCIÓN RESPONSABLE!!. TODOS CON COMPROMISO DE CASTRACIÓN Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA!!», indica la nota publicada por Cuidado Animal y que llegó a nuestra redacción. Para adopción comunicarse al 2244-466040.

