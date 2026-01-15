Pre-Cosquín 2026: los planetas no se alinearon para Matreros

Pre-Cosquín 2026: los planetas no se alinearon para Matreros1 minuto de lectura
Tal vez buscábamos la magia, por el mismo poder de deseo, que tres florenses en un mismo rubro lleguen al Pre-Cosquín por distintas sedes. En lo cultural y creativo marca a las claras el talento de los nuestros. Hoy por la madrugada casi una veintena de florenses buscábamos esa corazonada; que Matreros sea un finalista más. Tal vez su llegada a Cosquín ya anunciaba que no estaban con el pié derecho pues tuvieron problemas con el hospedaje y sobre la marcha replantear su Posada. El sábado y domingo todos los finalistas de distintos rubros intentarán estar en la noche de gala. En Canción Inédita nosotros estaremos representados por Ezequiel Ailán con «Coplera» y Coqui Sondón con «El Rancho Triste».