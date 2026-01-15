15 de enero de 2026

Pre-Cosquín 2026: los planetas no se alinearon para Matreros

Fm Alpha

Tal vez buscábamos la magia, por el mismo poder de deseo, que tres florenses en un mismo rubro lleguen al Pre-Cosquín por distintas sedes. En lo cultural y creativo marca a las claras el talento de los nuestros. Hoy por la madrugada casi una veintena de florenses buscábamos esa corazonada; que Matreros sea un finalista más. Tal vez su llegada a Cosquín ya anunciaba que no estaban con el pié derecho pues tuvieron problemas con el hospedaje y sobre la marcha replantear su Posada. El sábado y domingo todos los finalistas de distintos rubros intentarán estar en la noche de gala. En Canción Inédita nosotros estaremos representados por Ezequiel Ailán con «Coplera» y Coqui Sondón con «El Rancho Triste».

