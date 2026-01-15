BM – jueves 15 de enero

EL INTENDENTE GELENÉ ACOMPAÑÓ AL GOBERNADOR EN LA PRIMERA CONFERENCIA DE VERANO 2026 En el Club de Golf de Villa Gesell, en la tarde de ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó la primera conferencia de verano. Amparado en estadísticas, repasó acciones de su gestión y en su discurso fue muy crítico con el gobierno nacional a quien Kicillof considera responsable de la merma de la mayoría de las actividades económicas del territorio bonaerense. El intendente Alberto Gelené estuvo presente en el encuentro junto a varios jefes comunales de distintas ciudades de la provincia y demás funcionarios de gobierno de las distintas áreas del ejecutivo provincial. Axel Kicillof, en esta primera conferencia de verano, una acción que viene desarrollando bajo esta modalidad desde hace siete años atrás, compartió la mesa de trabajo junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Producción e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. El intendente municipal de Las Flores, próximo a sumarse al gabinete de gobierno provincial, recibió muchos saludos y cálidas demostraciones de afecto de parte de distintos funcionarios y dirigentes bonaerenses que se encontraban en el lugar de trabajo.

