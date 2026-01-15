15 de enero de 2026

Inolvidable: se cumplen 15 años del campeonato de Alejandro Patronelli en el Dakar

25 minutos atrás

El 15 de enero de 2011 el piloto florense ganaba su segundo Rally Dakar Argentina-Chile a bordo de su Yamaha Raptor. Ale lideró la competencia a lo largo de las trece etapas del rally raid más duro del mundo en la categoría Quads. Fue el segundo argentino en ganar un Dakar, después de la victoria de su hermano Marcos, quien ganó la categoría en 2010. “No me va a ganar este Dakar, a mí no”, fue la frase emblemática de Alejandro luego de una dura caída en la octava etapa. La llegada triunfal se produjo en Baradero para arribar luego a la revisión técnica en Palermo (Bs. As.) donde fue recibido por una multitud. Unos días después, Alejandro arribaba a Las Flores donde recibió el cariño de nuestra comunidad. ¡Salud campeón!.

