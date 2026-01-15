APHOGARD entregó los premios de su Bono Contribución

En la tarde de ayer la Asociación para el Hogar de Personas con Discapacidad realizó la entrega de los premios del Bono Contribución sorteado pasado el viernes 9 de enero de 2026 por la Quiniela Provincial Nocturna saliendo favorecido con el Primer Premio (un viaje a Cataratas para dos personas) con el Nº 113 Daniela Debi, con el Segundo Premio (un viaje a Colonia del Sacramento (Uruguay) para dos personas), con el Nº 336 Analia Damperat y el Tercer Premio (una bicicleta Mountain Bike R29) con el Nº 879 Pablo Mignola. «Queremos agradecer a todos y cada uno de los que compraron el Bono Contribución, a las personas que nos ayudaron a venderlos, a los medios de comunicación por la difusión realizada y a toda la comunidad que dice SI a cada proyecto que emprendemos», indicó la entidad en un comunicado.

