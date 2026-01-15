Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche

Este jueves 15 de enero murió el músico de folclore mapuche Rubén Patagonia, a los 69 años. En los últimas semanas, se había revelado que el intérprete de «Ahonikenk» y «Amutuy Soledad» estaba internado una clínica de Comodoro Rivadavia con un estado muy delicado de salud por lo que sus familiares habían pedido dadores de sangre y su comunidad respondió al instante con ayuda. Sin embargo, prefirieron no aclarar cuál era la enfermedad que padecía. Con Rubén Chauque como nombre de nacimiento, el músico y actor nació el 2 de julio de 1956 en Chubut y supo convertirse en uno de los referentes más importantes de los ritmos patagónicos. Durante su trayectoria musical trabajó con León Gieco, Divididos, La Renga, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale y muchos otros artistas populares. Lanzó nueves discos y hace pocos años recibió la distinción máxima del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, el CAMIN a la Trayectoria.

Fuente: Clarín