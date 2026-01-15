Corte de energía: servicio parcialmente restablecido

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que el servicio eléctrico ya fue restablecido en gran parte de los sectores afectados. No obstante, las cuadrillas continúan trabajando sobre las líneas para completar las tareas pendientes. Por este motivo, se solicita a los asociados hacer un uso racional y discrecional de la energía mientras se finalizan los trabajos, lo cual se estima ocurrirá en aproximadamente una hora. Más temprano, la Cooperativa comunicó que debido a los fuertes vientos registrados durante el temporal en las últimas horas se vio afectado el Alimentador N.º 2 lo que provocó interrupciones del servicio eléctrico en algunos sectores de la ciudad, entre ellos la zona céntrica. Ante cualquier emergencia, comunicarse con la Guardia de Redes: 2244 442063.