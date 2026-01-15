15 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Corte de energía: servicio parcialmente restablecido

1 minuto de lectura
8 minutos atrás Fm Alpha
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que el servicio eléctrico ya fue restablecido en gran parte de los sectores afectados. No obstante, las cuadrillas continúan trabajando sobre las líneas para completar las tareas pendientes. Por este motivo, se solicita a los asociados hacer un uso racional y discrecional de la energía mientras se finalizan los trabajos, lo cual se estima ocurrirá en aproximadamente una hora. Más temprano, la Cooperativa comunicó que debido a los fuertes vientos registrados durante el temporal en las últimas horas se vio afectado el Alimentador N.º 2 lo que provocó interrupciones del servicio eléctrico en algunos sectores de la ciudad, entre ellos la zona céntrica. Ante cualquier emergencia, comunicarse con la Guardia de Redes: 2244 442063.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

APHOGARD entregó los premios de su Bono Contribución

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Inolvidable: se cumplen 15 años del campeonato de Alejandro Patronelli en el Dakar

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – jueves 15 de enero

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Corte de energía: servicio parcialmente restablecido

8 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche

32 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

APHOGARD entregó los premios de su Bono Contribución

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Inolvidable: se cumplen 15 años del campeonato de Alejandro Patronelli en el Dakar

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.