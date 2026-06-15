Así funcionan los servicios este lunes feriado

Hoy lunes es feriado nacional (trasladable) al cumplirse el 205° aniversario del fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes. En Las Flores los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Nieto (Pte. Perón y Pueyrredón – Teléfono: 44-0994).

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