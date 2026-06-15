Ferro asoma

Le ganó 3 a 0 a El Taladro en la primera final del torneo oficial Apertura 2026 y tras este resultado llegará mucho mejor posicionado para la revancha del 28 de junio en su estadio «27 de Abril». Jorge Coria y el “Cuiza” Sergio Cenzano en dos ocasiones, convirtieron los goles del conjunto albiceleste.

(Por Flavio Iacomini)

La tarde fresca y soleada del domingo en el CEF N°6 terminó de ofrecer una clara victoria de la primera división de Ferrocarril Roca sobre su clásico rival El Taladro en la primera de las dos finales programadas por la Liga de Futbol de nuestra ciudad en el marco del torneo Apertura 2026.

El nueve Jorge Coria, recibió un centro desde la izquierda enviado por Estanislao Iglesias y casi en la raya del arco convirtió el primer gol del partido a los 16 minutos del primer tiempo.

Quince minutos después, el propio Coria, lanzó el cetro desde la derecha y la aparición por el centro del área de Sergio Cenzano para definir muy bien con golpe de cabeza contra el poste izquierdo de Juan Marcos Gaimaro.

Ya era el 2 a 0 ante un rival, que de anteaño ya se sabía que iba a presentar un equipo con jóvenes futbolistas en todas sus líneas y que desde que comanda el grupo el D.T Gonzalo Aparicio ha mostrado vértigo y aceleración, sin pausa, pero con prisa en busca del arco del rival.

Ferro, se plantó muy bien atrás con sus centrales Peón y Díaz y con buenas actuaciones también de Alexio Aguirre y Santiago Magno.

Ante los intentos ofensivos de El Taladro, luego los albicelestes ejercieron despliegue y control del juego en distintos sectores del campo y esto le hizo más cuesta arriba el andamiaje de El Taladro que casi descuenta por intermedio de Juan María López. En esa jugada el remate fue anulado por el árbitro Carlos Servidío a instancias del línea Gabriel Ordoñe que consideró que antes Patricio Peñalva estaba en posición adelantada.

El segundo tiempo fue similar, la reacción de El Taladro fue muy tibia en relación a sus necesidades futbolísticas y Ferro, con un muy buen banco de relevos, introdujo los cambios con el ingreso primero de Mauro Ramos y después de Emanuel Tus, Lautaro Acosta, Martín Araujo y Enzo Molina, un hecho que nunca le hizo perder de vista al ferroviario su posición de equipo protagonista del partido.

A cinco minutos del final, en el arco que da hacia calle Pellegrini, Sergio Cenzano convirtió el tercero al recibir un centro por debajo de Lautaro Acosta y desató toda la algarabía de la parcialidad ferroviaria que en buen número acompañó a su equipo en esta primera final del campeonato oficial florense.

Debido a la celebración del “Día del padre”, el próximo domingo no habrá futbol y la revancha se jugará el domingo 28.

Mientras Ferro disfruta de su gran triunfo de visitante ante el “Verde” y espera más que confiado los segundo 90 de juego, antes, el 24 de junio, jugará su primer partido de cuartos de final por el Pre Federal 2026.

Sin dudas que el equipo que ayer por la tarde dirigió Luciano Bertamino (el D.T Juan Cruz Candina había sido expulsado en la semifinal), ya asoma como candidato de poder obtener el cuarto titulo consecutivo de la Liga de Futbol de Las Flores. Solo El Taladro, con ribetes de hazaña, en dos semanas, puede llegar a impedirlo.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Santiago Magno, Alexio Aguirre, Iván Garcete, Luis Peón, Marcelo Jaime, Lucas Valdéz, Jorge Coria, Estanislao Iglesias, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Martín Araujo, Braian Juarez, Enzo Molina, Emmanuel Tus, Lautaro Acosta, Mauro Ramos. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Martín Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce.

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Nehuén Iancarelli, Valentín Depollier, Francisco Negrete, Vicente Carricart, Santino Rodríguez, Kevin Gentil, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos. Valentino Cardoso, Juan Francisco Cases, Ignacio Canosa, Gabriel Cenzano, Rocco Lemma, Segundo Cuburú. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de campo: Fernando di Pasquo y Juan Cases.

Arbitro Carlos Servidío, Líneas: Gabriel Ordoñe ( Lomas de Zamora) y Pablo Golinosky (Isidro Casanova)

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