Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: Llega «Revolú», humor desopilante

El próximo domingo 21 de junio a las 21hs. se presentará en el Espacio Teatral de calle Bernardo de Irigoyen 570 esta comedia que aborda una historia delirante. ¿Qué pasaría si, en una anónima escuela de la provincia de Buenos Aires, mientras se prepara el acto del Día de la Bandera, apareciera el mismísimo General Belgrano, en persona?. Los papás y las maestras preparan el acto en aparente normalidad. Mientras tanto, los alumnos, jugando al juego de la copa, invocan al espíritu de Manuel Belgrano, quien inmediatamente se presenta. Una directora a punto de jubilarse, una secretaria que quiere aprovechar la presencia del prócer, una auxiliar que defiende la portería como una verdadera trinchera de guerrera, una madre enamorada, la otra revolucionaria, un padre admirador del creador de la bandera y un concejal oportunista, son los personajes de esta disparatada obra llena de humor y apta para todo público. La entrada tendrá un valor de $ 15000 (anticipadas $12.000). Alumnos de Del Borde Teatro abonarán $10.000. Reservas al 2244-475510. Redes: @delbordeteatro. El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la Municipalidad de Las Flores.

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