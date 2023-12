Asumió como intendente por 5ta vez el Ing. Alberto Gelené

En una sesión especial del HCD convocada para tal ocasión y en el ingreso al palacio municipal, en el marco de los 40 años de la democracia, el reelecto intendente Alberto Gelené jura por la administración florense para los próximos 4 años.

El Pte. Del órgano legislativo Profesor Fabian Blanstein junto a todos los concejales, inició la sesión acompañada de su secretaria la Dra. Alejandra Vazzano. Al inicio, se observó un video sobre lo realizado por esta gestión. Posteriormente, se hizo la bandera nacional y cantó el himno nacional junto al coro que dirige el profesor Miguel Polito.

A continuación, el Pte. del HCD tomó juramento al Intendente Alberto Gelené para el periodo 2023-2027. Luego, se firma el traspaso de mando, acompañado por la contadora Daniela Echepare y María José Guerendiain. Antes del discurso del intendente, se entregó el intendente un cuadro recordatorio por los 40 años de democracia a los ex intendentes del partido. José Polito (1983-1987) Antonio Lizarraga (1987-2003) Ramón Canosa (2015-2019).

Finalizando, el intendente, da su discurso por el 5to periodo.

“Muy emocionado, valoro este encuentro de la democracia en estos 40 años con la presencia de todos ustedes. Este es un acto que también permite encontrarnos en unidad como vecinos responsables de nuestra ciudad con la propuesta permanente de trabajar por el bien común. Muchas de las acciones que soñé fueron posible por el voto democrático en cada una de las veces que me puse a consideración. El recuerdo y agradecimiento a aquellas personas que me motivaron, confiaron y apoyaron para que esos proyectos para la ciudad se pudieran concretar. Muchas fueron esas acciones y los cansaría con sólo enumerarlas. El equipamiento para el desarrollo humano, educación, cultura, deporte, entre otras cosas. El aporte y el trabajo en equipo desde mucho tiempo más la vocación por nuestra ciudad ha signado siempre el compromiso de trabajo. Hoy se inicia un camino en el orden nacional que fue acompañado por la voluntad popular democráticamente y deseo que sea exitoso más allá que no participo de las ideas del nuevo presidente, nuestra gestión es para todos nuestros vecinos, los que nos acompañaron en la etapa electoral y los que no lo hicieron, privilegiamos el encuentro, la unidad, la no grieta, la conciencia y la práctica de valores necesaria para la comunidad, nuestro plan de gobierno será acorde a los tiempos que corren y la necesidad de los florenses con seriedad y compromiso que nos ha caracterizado, con las ganas de la primera vez y las convicciones de siempre, con más fuerzas que nunca. Que el futuro no nos sea indiferente…”

Video del acto