Aumentaron los cigarrillos: algunas marcas llegan a los mil pesos

Desde ayer lunes 3 de julio, fumar es más caro. Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) indicaron que en los cigarrillos aumentaron entre un 10 y un 12%, por lo que algunas marcas llegan a costar casi mil pesos. Así lo explicó Ernesto Acuña, vicepresidente segundo de Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) en declaraciones radiales, quien detalló que desde ayer lunes subieron entre un 10 y un 12% los precios de los cigarrillos fabricados por Massalin Particulares —que tiene las marcas Marlboro, Le Mans, Parliament, Virginia Slims y Philip Morris—. Luego las subas se replicarán en el resto de las compañías. Si bien dijo que todavía no fueron informados del porcentaje de suba final, algo que sucederá en las próximas horas, recordó que el último aumento fue del 13 por ciento por lo que se estimá que será un poco menos —del 10 al 12%— . Así, las marcas más caras, «llegarían a los $1000 por atado». Acuña advirtió que «es problable que en los días previos a la suba» del lunes 3 de julio, «falten cigarrillos» en algunos kioscos. «Estamos teniendo un problema, que es que antes del aumento, los distribuidores no le venden a los kioscos, por lo que es probable que en los días anteriores no haya (cigarrillos)», señaló. “Los guardan todos y el lunes los ponen a la venta», se quejó. Y aclaró que en los locales donde tienen stock, muchos limitan la cantidad de atados por persona para evitar quedarse sin mercadería. Por otra parte, Acuña señaló que últimamente los incrementos se dan con mayor frecuencia. Antes eran cada 3 o 4 meses, pero «desde hace un año, los aumentos se están adelantando y se están dando cada dos meses». El de este lunes, será el cuarto aumento en lo que va del 2023.

Fuente: Página 12

