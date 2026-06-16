16 de junio de 2026

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Azul: nueva movilización de vecinos autoconvocados por la autovía en Ruta 3. Hubo presencia florense

47 segundos atrás Fm Alpha

Se llevó a cabo el pasado lunes feriado en la ciudad de Azul una nueva movilización de vecinos autoconvocados en reclamo por la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 3 y mejoras en el tramo Las Flores-Azul. Del encuentro participó el vecino Mauricio Felice, del Grupo de Autoconvocados de nuestra ciudad. «Se tocaron diferentes temas durante el encuentro y uno de ellos fue el de los peajes que anunció Vialidad hace unos días. Según se sabe se van a poner primero los peajes y luego la reparación de la cinta asfáltica, todo al revés como es en este país. De nuestra parte nos vamos a seguir uniendo con los grupos de Azul y Las Flores. Ahora fuimos convocados al reclamo que hará Cacharí precisamente por la instalación de los peajes. Eso será el domingo 28 y están todos invitados. Además vamos a pedir una fecha para que desde Las Flores se siga con el reclamo», dijo en el programa «El Periodístico» que conduce Ernesto Varela. También habló el vecino de Azul Fernando Sottile, quien indicó que «también tratamos la respuesta que dio Vialidad Nacional al Concejo Deliberante de nuestra ciudad sobre la ubicación de esos peajes como comentó Mauricio».

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