Sergio Cenzano: «Sigo con ganas de lograr más cosas con Ferro»

El autor de dos goles y figura destacada de la victoria 3-0 de Ferro ante El Taladro por la final de ida del Torneo Apertura analizó en la 91.5 el resultado sabiendo que una vuelta olímpica está muy cerca. «Nosotros salimos a jugar como lo hacemos siempre y tratando de hacer las cosas dentro del campo de juego como finalmente se dio. Pienso que el 2-0 en el primer tiempo nos dio la posibilidad de manejar el partido», manifestó el volante albiceleste. «En el segundo tiempo por ahí ellos lo emparejaron pero casi al final llegó el tercero y todo se simplificó», indicó más adelante. Al ser consultado sobre dónde está la clave para mantenerse arriba, el «Cuiza» dijo que «uno siempre tiene ganas de seguir logrando cosas con esta camiseta. Ahora falta la vuelta en casa y también ver cómo seguimos en el Pre-Federal. Además este plantel está muy bien físicamente y eso se nota mucho».

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