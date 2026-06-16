Policiales: hechos de los últimos días

APREHENDEN A DOS HOMBRES TRAS PERSECUCIÓN Y SECUESTRAN UN VEHÍCULO POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO Personal de la Estación de Policía de Seguridad Las Flores procedió a la aprehensión de dos hombres luego de un procedimiento que se inició en el marco de los operativos preventivos. El hecho tuvo origen cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil Ford Falcon que circulaba por la ciudad realizando maniobras peligrosas y desoyendo las indicaciones impartidas por la autoridad policial. Lejos de acatar la orden de detención, el conductor emprendió la fuga a bordo del rodado, iniciándose un seguimiento que culminó en la intersección de Leandro N. Alem y Avenida Vidal. Una vez interceptado el vehículo, uno de sus ocupantes intentó impedir el accionar policial, adoptando una actitud agresiva contra los efectivos. Los sujetos fueron identificados como Isaias GUERRERO (39) y Atahualpa GUERRERO (36), y los mismos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Ayudantía Fiscal de Las Flores por los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. Asimismo, se labraron actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, al constatarse que el conductor realizaba maniobras riesgosas para la circulación, no respetaba las indicaciones de la autoridad y conducía en aparente estado de ebriedad. El vehículo fue secuestrado y las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA Y PRESUNTA INFRACCIÓN A LA LEY 23.737 Personal de la Estación de Policía de Seguridad Las Flores procedió en la intersección de Bernardo de Irigoyen entre avenida Carmen y Avenida San Martín, a la aprehensión de un ciudadano identificado como MUNICOY SANTIAGO ALEJANDRO (23) en el marco de un procedimiento preventivo realizado en la vía pública. Según se informó, los efectivos observaron al sujeto realizando una aparente entrega de elementos de pequeñas dimensiones a otra persona. Al intentar identificarlo, el mismo desoyó las órdenes impartidas por el personal policial e intentó darse a la fuga, siendo interceptado a pocos metros. Durante el procedimiento se incautó entre sus prendas una sustancia en polvo de color blanco con un peso aproximado de 0,7 gramos, presuntamente compatible con estupefacientes, quedando sujeta a las pericias correspondientes. Tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Las Flores y la UFI N° 22 del Departamento Judicial de Azul, disponiéndose las actuaciones de rigor. El aprehendido fue notificado de la formación de la causa y alojado en dependencia policial en sector de calabozos.

APREHENDIDO POR ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD TRAS UN CONFLICTO FAMILIAR Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Las Flores intervino en un domicilio ubicado sobre calle 17 de octubre al 600, a raíz de un conflicto familiar que motivó un llamado de emergencia. Al arribar al lugar, los efectivos intentaron controlar la situación y dar cumplimiento a las diligencias correspondientes. Sin embargo, un hombre identificado como VIVAS EDGARDO HORACIO (49), adoptó una actitud hostil y desobedeció las órdenes impartidas por el personal policial, resistiéndose al procedimiento. Como consecuencia de su accionar, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en sector de calabozos a disposición de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, imputado por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

SECUESTRAN MOTOCICLETA POR MANIOBRAS PELIGROSAS EN LA VÍA PÚBLICA En el marco de los operativos preventivos desplegados para desalentar ilícitos, personal de la Estación de Policía de Seguridad Las Flores procedió a labrar una infracción de tránsito y al secuestro de una motocicleta que circulaba realizando maniobras peligrosas. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las avenidas presidente Perón y Sarmiento, donde los efectivos identificaron a un masculino como Eugenio KESLER (20) que conducía una motocicleta marca Corven Triax. Al constatarse la infracción a los artículos 48 inciso «D» y 72 Bis de la Ley Nacional de Tránsito se labraron las actuaciones correspondientes. Por disposición del Juzgado de Faltas de Las Flores, el rodado fue secuestrado y trasladado al depósito municipal, quedando a disposición de la autoridad competente.

DECOMISAN MERCADERÍA POR VENTA AMBULANTE SIN AUTORIZACIÓN En un operativo conjunto realizado por personal de la Estación de Policía de Seguridad Las Flores y agentes de la Dirección de Inspección General del Municipio, se labró un acta de infracción por incumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 3453/2022, que regula la actividad de venta ambulante en la ciudad. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Bernardo de Irigoyen y San Jorge, donde se constató que una persona identificada como CABALLERO CRISTIAN (43) se encontraba comercializando distintos productos sin contar con la correspondiente habilitación municipal. Como resultado de la intervención, se confeccionó el Acta de Inspección y se procedió al decomiso de la mercadería ofrecida para la venta. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas de Las Flores, organismo que continuará con las diligencias administrativas correspondientes.

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