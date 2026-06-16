Del 1 al 5 de julio: se presentó la 7ma. Exposición Nacional de Aves, Conejos y Afines

En la mañana de este martes fue presentada oficialmente en el salón rojo municipal la 7ma. Exposición Nacional organizada por la Comisión Avícola «Sur del Salado». La misma se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural (Ruta Provincial 30 y Pte. Perón) de 8 a 18hs. con entrada libre y gratuita. Prometieron su presencia alrededor de 80 criadores de 7 provincias exhibirán más de 90 razas de gallinas y variedades de color. También habrá artesanos, emprendedores, instituciones mientras que los shows musicales le darán el gran marco a la exposición más grande del país. Al respecto, el Prof. Néstor Ferreyra, presidente de la Comisión, dio la bienvenida a los presentes. «Muy contento de que va llegando la fecha de la 7ma. Exposición Nacional. Hemos trabajado mancomunadamente todo este tiempo y nos ha sorprendido la importancia que tomó el evento. Es por eso que seguimos trabajando siempre en pos de esta actividad para que siga creciendo». Por su parte, Jorge Petreigne (Rauch), también integrante de la Comisión, dijo que «cuando nos juntamos las tres instituciones (Las Flores, Ayacucho y Rauch), lo primero que pensamos en que en julio queríamos hacer una exposición que abarcara a todo el país. Para eso los avicultores pedían que el patrón avícola se revisara porque estaba muy desactualizado. Hubo muchos intentos y esta sociedad nos impulsó a concretar directamente lo que va a ser el estándar actual». Finalmente, el intendente Fabián Blanstein se mostró feliz porque Las Flores sea desde de esta nueva Exposición Nacional. «valoramos el esfuerzo y la dedicación de la Comisión local junto a los amigos de Rauch y Ayacucho para hacer algo regional, provincial, nacional e internacional».

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