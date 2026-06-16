Taller Protegido ALMA renovó su Comisión Directiva

El pasado viernes se produjo la Asamblea Anual Ordinaria del Taller Protegido en su sede ubicada en calle Sordeaux 467. Para conocer más detalles de la misma, visitó nuestros estudios su flamante presidente, Sebastián Casey, quien afirmó que «todos quienes conformamos la comisión estamos contentos con la última asamblea y vamos por nuevos objetivos. El nuestro es un taller protegido y laboral, los operarios trabajan de 7:30 a 15:30 en invierno y en verano más acotado por las temperaturas. Como todos saben hacemos actividades laborales y talleres como danza, teatro, costura, fotografía, etc. Dentro de las cosas que hacemos se producen bolsas de residuos, rejillas, escobillones, trapos de piso, etc. además del reciclaje donde se junta todo el PET que se recicla. Es importante recalcar que los canastos van botellas de plástico, hay otros puntos donde se pueden dejar vidrios y otros elementos como cartón y papel”. Más adelante, Casey sostuvo que «el taller no procesa vidrio por cuestiones de seguridad. Hay un canasto más pequeño para vidrios que únicamente los manejan los trabajadores municipales. Para las botellas de plásticos hay 60 canastos distribuidos en la ciudad….de los nuevos canastos en vidrio hay en varios lugares también. Para saber diferenciar la bolsa negra son para residuos comunes, la verde es para reciclar, la roja para residuos patológicos. Hay que saber eso para tener conciencia”. Finalmente, el nuevo presidente dijo que «el año pasado hicimos un locro patrio y nos fue muy bien y lo vamos a hacer de nuevo el sábado 20 de junio, Día de la Bandera. Nos pueden encontrar al 474537 no sólo para el locro sino para adquirir nuestros productos y nos solicitan el bono para el locro es una porción suculenta para compartir”.

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