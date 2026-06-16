16 de junio de 2026

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Fútbol Senior: se disputaron las semifinales de vuelta

51 minutos atrás Fm Alpha

(foto Atlético Las Flores) Se disputaron el pasado domingo en el predio del club El Hollín los encuentros correspondientes a las semifinales de vuelta del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: por la Copa de Plata, Bandera Blanca derrotó 2-0 a Juventud Unida con goles de Gioiosa y Altamiranda. Blanco anotó para el albirrojo. En el restante encuentro, Construcciones Landa goleó 5-0 a Barrio Traut con goles de Amendolare (2), Maciel (2) y Risso. En tanto que por la Copa de Oro, Atlético igualó con Avellaneda 0-0. En la definición por penales, la victoria fue para el rojinegro por 4-3. Por último, El Taladro, con gol de Mariano Sánchez, venció 1-0 a Juventud Deportiva.

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