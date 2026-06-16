Lobos, la mamá gritaba: “Se me está muriendo mi hijo” contó Joaquin Moscolini chofer de ambulancia con final feliz

Seguramente para Joaquín Moscoloni lo vivido días pasado quedará grabado en su mente de por vida, de hecho, en el reportaje realizado en la mañana de hoy por Ernesto Varela, se mostró emocionado por el momento vivido donde salvó la vida de un niño (Kevin) de 6 años del gran Bs. As. Cuando viajaba con su madre por ruta 205.Pero esta no es la primera vez que la vida lo pone a prueba a Moscolini, ya que un tiempo atrás tambien realizó una reanimación a una persona mayor en el Banco Nacíon de Lobos.

Joaquín es chofer del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Lobos, en su rutina gimnastica, decide trotar a la vera de la ruta en su localidad, cuando de pronto observa el frenado vertiginoso de un vehículo y escucha los gritos de una mamá desesperada que decía “se me muere mi hijo”.

“Es una locura la gente que se comunicó conmigo, muchos comentarios lindos y estoy orgulloso de eso, esta vez me tocó a mí, fui a hacer una rutina diaria y me encontré con esta situación de vida o muerte. Yo de vez en cuando salgo a correr, en este caso salí del parque municipal y cuando subo a la 41 y 205 veo un vehículo que frena de golpe y escucho un grito de una mamá que decía se estaba muriendo su hijo…Miro en el asiento trasero y veo a un chiquito que no reaccionaba, sin aire, le tomé el pulso y era muy confuso, la madre me dijo que algo venía comiendo, un chupetín, para mí fue una eternidad, pero fueron 5 minutos con maniobras (Heimlich) y pudo al tercer intento despedir el chupetín con un palito y ahí se largó a llorar…Todos dicen que Dios me puso en el camino, pero también puso en el camino a una ambulancia que también pasó por ahí. Se baja un médico que me felicitó, a mí se me vino la imagen de mi hija…” Decía Joaquin.

Por otro lado, Joaquín recomendaba: “Antes de darle algo a los chicos, los padres deben prestar atención porque son muy inocentes y no se dan cuenta de la situación…Hay muchos recursos para trabajar con esa maniobra porque tenés adultos, gente obesa, lactantes, me tocó a Kevin que era chico y pude realizar la maniobra de Heimlich para que despida el objeto. NO se precisa ser un profesional para hacer la maniobra, hay que aprenderla…Hace 7 años que trabajo en emergencia y aprendí muchas cosas de compañeros con los que trabajo todos los días. La maniobra es cerrando el puño en la boca del estómago y presionando, varios golpes en el omóplato de manera continua, todos podemos aprender esa técnica porque le puede pasar a cualquiera…” Remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

About The Author