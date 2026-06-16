BM – martes 16 de junio

DÍAS Y HORARIOS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HÚMEDOS Y SECOS Se recuerda a la comunidad los días y horarios de la Recolección de Residuos Domiciliarios (Húmedos) y de Residuos Reciclables (Secos). Los residuos húmedos son: restos de alimentos contaminados, papel higiénico, servilletas usadas, papeles metalizados, pañales, residuos de barrido, etcétera.

La recolección se realiza a partir de las 19 horas, según el siguiente cronograma:

– Lunes, miércoles y viernes en calles paralelas a Avda. Rivadavia

– Martes, jueves y domingo en calles paralelas a Avda. San Martín

Los residuos secos son: cartón seco, plástico, papel seco, metal, vidrio.

Se recolectan de 14 a 19 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:

– Lunes y miércoles en calles paralelas a Avda. San Martín

– Martes y jueves en calles paralelas a Avda. Rivadavia

Es importante tener en cuenta:

– Realizar una correcta separación en origen de estos residuos según corresponda su clasificación

– Sacar los residuos solo en los días y horarios establecidos, para evitar así roturas de las bolsas y suciedad en las calles o veredas.

– Al momento de sacar los residuos, es fundamental acondicionar correctamente los materiales cortantes como vidrios, metales, etcétera. Se pueden envolver en papel grueso o cartón antes de descartarlos. Esto evitará que se produzcan accidentes o lastimaduras en los recolectores durante su labor.

Se solicita a la población responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de estas disposiciones, ya que se trata de una tarea compartida que requiere de la participación de toda la sociedad y resulta fundamental para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

AJEDREZ: TOMÁS ESPÍNDOLA CLASIFICÓ SEGUNDO EN AZUL La Escuela Municipal de Ajedrez se presentó el domingo 14 de junio en Azul en el marco de la cuarta fecha del Torneo Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde Tomás Espíndola, al resultar segundo en la división Sub 15 (30 participantes), fue el mejor florense clasificado en esta competitiva etapa de la cual intervinieron 166 jugadores. Los demás alumnos del profesor Mario Orlando obtuvieron los siguientes puestos: en Sub 8 (16 ajedrecistas) Liam Nuin fue octavo; mientras que en Sub 10 (21 jugadores) Elson Calzada ocupó el cuarto lugar. En Sub 12 (29 inscriptos): 7°) Ciro Branchesi Gómez y 14°) Lucas Lerra; en Sub 15 (30): 16°) Simón Arce y 30°) Delfina Maciel Gálmes; en Sub 18 (18): 12°) Bautista Pires y 14°) Juan Ignacio Barreto y en Libres (48): 17°) Julio Cazeaux, 30°) Mario Orlando, 39°) Néstor Orlando y 43°) Ana Laura Orlando. La próxima fecha se disputará el 5 de julio en 25 de Mayo.

PATÍN: SOBRESALIENTE PRESENTACIÓN DE JUVENTUD DEPORTIVA EN LA LIGA UPA La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Juventud Deportiva en la segunda fecha del Torneo Anual de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), que se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento de Villa Zagala, Buenos Aires. Las patinadoras, a cargo de la profesora Camila Mendiondo, desplegaron nuevamente un excelente nivel logrando la primera ubicación en sus respectivas categorías: Mía Mercere, Juana Cantet, Carola Siri, Paz Dorronsoro, Bianca Mercere, Lola Rodríguez y Delfina Griffiths. Por otro lado, se adjudicaron el segundo puesto Valentina Jacquet, Juana Dierickx y Mila Delgado, en tanto que Delfina Maderna clasificó octava.

MUY BUENA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD EN LA LIGA INCLUSIVA El Polideportivo Municipal de Pilar fue escenario de la segunda fecha de la Liga Inclusiva de Fútbol, que organiza Olimpíadas Especiales. Fue una jornada positiva para los elencos de la Escuela Municipal de Fútbol PCD, a cargo del profesor Roque Cheminet, ya que el elenco “A” superó 3 a 0 a Malvinas y también venció por el mismo resultado a Almagro. Asimismo, el conjunto “B” goleó 6 a 1 a San Fernando y luego perdió ajustadamente 3 a 2 frente Almagro.

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