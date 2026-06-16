La Buena Noticia: investigadores españoles crean una boya electromagnética que ahuyenta medusas sin dañarlas

La presencia masiva de medusas se ha convertido en un desafío recurrente en numerosas zonas costeras del Mediterráneo. El aumento de la temperatura del agua, los cambios en las corrientes marinas, la sobrepesca de algunos depredadores naturales y determinadas alteraciones de los ecosistemas han favorecido episodios cada vez más frecuentes de proliferación de estos organismos. Ante este escenario, investigadores del Laboratorio Marino de la Universidad de Alicante han desarrollado una solución tecnológica que apuesta por una filosofía diferente: disuadir en lugar de eliminar. La propuesta consiste en una boya flotante equipada con sistemas electrónicos capaces de generar campos electromagnéticos controlados que modifican temporalmente el comportamiento natatorio de las medusas. El resultado es una reducción de su capacidad para mantenerse en determinadas zonas, lo que facilita que las corrientes las alejen sin causarles ningún tipo de daño. Las medusas se desplazan mediante contracciones rítmicas de su umbrela, una especie de campana gelatinosa que impulsa el agua hacia atrás y les permite avanzar. Los investigadores descubrieron que determinados campos electromagnéticos pueden alterar temporalmente la frecuencia de esas pulsaciones. Cuando una medusa entra en el área de influencia de la boya, disminuye su capacidad para mantener una posición estable en la columna de agua. El efecto es reversible. Una vez abandona la zona de actuación del dispositivo, recupera completamente su comportamiento habitual. La estructura incorpora una boya flotante que alberga la electrónica y la fuente energética, además de una cadena lastrada que mantiene el conjunto en posición vertical. A lo largo de esa estructura se distribuyen bobinas y emisores situados a diferentes profundidades, permitiendo que la acción disuasoria alcance distintos niveles del agua. En muchas playas e instalaciones industriales se utilizan redes o barreras físicas para intentar impedir la entrada de medusas. Aunque suelen ser efectivas en determinados contextos, presentan varios inconvenientes. Por un lado, requieren una instalación compleja y un mantenimiento constante debido a la acumulación de algas, residuos y organismos marinos. Por otro, pueden interferir con el movimiento de peces, tortugas y otras especies. Además, los temporales y el oleaje intenso suelen deteriorarlas con relativa facilidad, incrementando los costes de explotación. La tecnología desarrollada en Alicante plantea una alternativa menos invasiva. Al no constituir una barrera física, permite mantener la conectividad natural del ecosistema marino mientras protege áreas específicas.

Fuente: Ecoinventos

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