Runners florenses participaron de la Media Maratón La Plata 2026

Los atletas locales Evangelina Barragán, María José «Majo» Gallardo, Kevin Giavino y Marcos Milicich del Grupo GS Running formaron parte ayer domingo de una nueva edición de la Media Maratón New Balance que se corrió por las pintorescas calles platenses. También participaron Emy Vincent y Julia Altamiranda (ausentes en la foto). Barrragán participó de la prueba central de 21K mientras que Gallardo, Giavino y Milicich lo hicieron en 10K. Esta cuarta edición del medio maratón platense, que reunió a casi 4.000 corredores, tuvo como vencedores al santiagueño Pablo Toledo (1h. 09m. 10s.) en la general y a la marplatense Natacha Castaño (1h. 18m. 15s.) entre las damas. ¡Felicitaciones!.

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